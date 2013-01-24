快速清洁。强大的清洁能力可覆盖很难清洁的角落
全新的 SpeedPro 无绳吸尘器具有快速又强大的清洁能力。它配备了 180° 吸嘴，即使在很难清洁的地方 - 靠近墙壁、家具和角落，也能实现高效的集尘效果。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
快速清洁。强大的清洁能力可覆盖很难清洁的角落
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快速清洁。强大的清洁能力可覆盖很难清洁的角落
全新的 SpeedPro 无绳吸尘器具有快速又强大的清洁能力。它配备了 180° 吸嘴，即使在很难清洁的地方 - 靠近墙壁、家具和角落，也能实现高效的集尘效果。 查看所有优势
凭借 SpeedPro 吸嘴中的 LED 灯，可轻松照射到和照亮灰尘、绒毛、毛发和碎屑。吸嘴中的 LED 灯可在移动过程中照亮隐蔽的灰尘和污垢。
两档速度选择可应对不同的地板和灰尘类型。
配件可一键使用。可分离式手持式部件使 SpeedPro 设备二合一。管中集成有刷配件，可让您随时清洁天花板和搁架。
SpeedPro 灵活且易于操控。顶部配有集尘桶，能够以较小角度甚至在地板上完全平放，从而触及家具下方区域。
真空吸尘器的集尘桶很容易卫生地取下并倒空，而不会造成任何扬尘。
PowerBlade 马达专为提供大风量而设计，可让吸嘴实现强劲而又高效的集尘效果。
第七代飓风离尘技术可迅速分离空气中的灰尘，旨在确保更持久地保持强劲性能。
180° 吸嘴专为强力而又高效地吸附各种地板上的灰尘和污垢而设计，即使在难以触及的地方也是如此。
在充电前，高性能 18 伏锂离子电池可在正常模式下提供长达 30 分钟的运行时间（来自飞利浦实验室数据，最小性能设置时的续航时间），在快速模式下为 15 分钟。
滤网系统将洁净空气返回至马达，可确保提供大风量和更持久的性能。
性能
可用性
设计
过滤
吸尘嘴和配件
重量和尺寸
可持续发展