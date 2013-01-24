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吸尘器尘袋

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    s-bag 吸尘器尘袋

    FC8022/03

    全球畅销的集尘袋

    高效能集尘袋 s-bag® 是通用集尘袋，适合所有飞利浦吸尘器以及 Electrolux（Electrolux、AEG、Volta、Tornado）有尘袋吸尘器。购买替换集尘袋时，请认准 s-bag® 徽标。使用非原装集尘袋可能会损坏吸尘器。 查看所有优势

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      原装飞利浦高效能集尘袋 s-bag® 可用于所有飞利浦吸尘器以及 Electrolux 家族（Electrolux、AEG、Volta、Tornado）有尘袋吸尘器。再也不用无休止地搜索集尘袋，只需认准 s-bag® 徽标。

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      ECARF 优质密封奖，值得信赖的效果

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      瑞典制造的高耐用合成材料

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      技术规格

      • 附件规格

        尘袋数量
        4

      • 适用于

        AirStar
        FC8220 - FC8229
        City-Line
        FC8400 - FC8439
        EasyLife
        FC8130 - FC8139
        Expression
        FC8600 - FC8629
        HomeHero
        FC8910 - FC8919
        Impact
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        Jewel
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        Mobilo
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        Performer
        FC9150 - FC9179
        PowerLife
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        极静之星
        FC9300 - FC9319
        小巧灵动
        FC8230 - FC8260
        专家
        FC9100 - FC9139
        工作室（电源）
        FC9080 - FC9089
        海量
        FC9000 - FC9029
        Electrolux 家族
        • Electrolux 有尘袋吸尘器
        • Tornado 有尘袋吸尘器
        • Zanussi 有尘袋吸尘器

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