防过敏，十分适合哮喘和过敏患者使用

s-bag® 高效能抗过敏合成吸尘纸袋的过滤效率高，可捕捉直径小至 1 微米的花粉、尘粒、尘螨、螨虫过敏源和家猫过敏源。该级别过滤可显著减少家人与过敏源的接触，有利于哮喘和过敏患者。