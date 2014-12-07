无尘袋吸尘器
外观小巧，内在强劲
飞利浦吸尘器外形小巧，清洁性能强大。因其小巧轻便，所以易于存放、携带和操控。便于清空的集尘盒避免灰尘四散。享受任意移动的自由体验。 查看所有优势
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1200 瓦马达可产生强大的吸力
该吸尘器具有高效的 1200 瓦马达，可产生强大的吸力，让您可获得满意的清洁效果。
飓风离尘技术一次即可将灰尘和空气分离
飓风离尘技术通过三个高效步骤，为您带来出色的清洁效果：1) 得益于笔直平滑的进风口，空气可以快速地进入飓风离尘。2) 弧形通气道使空气加速上升至气旋室。3) 在旋风过滤器的顶部，出口叶片可以高效地使灰尘与空气分离。
易于清洁的可水洗滤网
可水洗海绵滤网，性能更长效。
加长人体工程学手柄，可触及各个角落
这种采用人体工程学设计的手柄方便使用。其加长设计便于清洁更远距离，您可以方便地清洁难以触及的区域。
带绕线装置，附加手柄，易于搬运
带绕线装置，附加手柄，易于搬运。
轻便小巧，让您自由移动
因其小巧轻便，清洁时，您可以轻松搬运和移动真空吸尘器。
先进的集尘桶设计，方便清空
集尘桶专为有效除尘而设计，不会造成灰尘外渗。单按钮底盖操作，清洁更轻松。
缝隙吸嘴帮助您清洁家具。
缝隙吸嘴帮助您清洁家具。
技术规格
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喷嘴和附件
- 标准吸尘嘴
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两用吸嘴
- 包含附件
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设计
- 颜色
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柑橘橙
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重量和尺寸
- 产品重量
-
3.1
kg
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可持续发展
- 包装
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90% 以上均为可回收材料
- 用户手册
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100% 再生纸
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性能
- 吸力（最大）
-
200
W
-
过滤
- 排风滤网
-
海绵滤网
- 马达滤网
-
微尘滤网
-
可用性
- 操作半径
-
7
m
- 管联接
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锥形
- 手柄
-
顶部和正面
- 吸管类型
-
2P 塑料管
- 滚轮类型
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塑料
- 集尘桶满盛指示灯
-
是
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