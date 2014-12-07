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    无尘袋吸尘器

    FC8085/81

    外观小巧，内在强劲

    飞利浦吸尘器外形小巧，清洁性能强大。因其小巧轻便，所以易于存放、携带和操控。便于清空的集尘盒避免灰尘四散。享受任意移动的自由体验。

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    无尘袋吸尘器

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    外观小巧，内在强劲

    轻盈小巧的吸尘器

    • 1200 瓦
    • 微尘滤网
    • 1.1 升
    1200 瓦马达可产生强大的吸力

    1200 瓦马达可产生强大的吸力

    该吸尘器具有高效的 1200 瓦马达，可产生强大的吸力，让您可获得满意的清洁效果。

    飓风离尘技术一次即可将灰尘和空气分离

    飓风离尘技术一次即可将灰尘和空气分离

    飓风离尘技术通过三个高效步骤，为您带来出色的清洁效果：1) 得益于笔直平滑的进风口，空气可以快速地进入飓风离尘。2) 弧形通气道使空气加速上升至气旋室。3) 在旋风过滤器的顶部，出口叶片可以高效地使灰尘与空气分离。

    易于清洁的可水洗滤网

    易于清洁的可水洗滤网

    可水洗海绵滤网，性能更长效。

    加长人体工程学手柄，可触及各个角落

    加长人体工程学手柄，可触及各个角落

    这种采用人体工程学设计的手柄方便使用。其加长设计便于清洁更远距离，您可以方便地清洁难以触及的区域。

    带绕线装置，附加手柄，易于搬运

    带绕线装置，附加手柄，易于搬运

    带绕线装置，附加手柄，易于搬运。

    轻便小巧，让您自由移动

    轻便小巧，让您自由移动

    因其小巧轻便，清洁时，您可以轻松搬运和移动真空吸尘器。

    外形小巧，方便储藏

    外形小巧，方便储藏

    外形小巧，方便储藏。

    先进的集尘桶设计，方便清空

    先进的集尘桶设计，方便清空

    集尘桶专为有效除尘而设计，不会造成灰尘外渗。单按钮底盖操作，清洁更轻松。

    缝隙吸嘴帮助您清洁家具。

    缝隙吸嘴帮助您清洁家具。

    技术规格

    • 喷嘴和附件

      标准吸尘嘴
      两用吸嘴
      包含附件
      • 缝隙吸嘴
      • 较长的弯曲工具

    • 设计

      颜色
      柑橘橙

    • 重量和尺寸

      产品重量
      3.1  kg

    • 可持续发展

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      用户手册
      100% 再生纸

    • 性能

      吸力（最大）
      200  W

    • 过滤

      排风滤网
      海绵滤网
      马达滤网
      微尘滤网

    • 可用性

      操作半径
      7  m
      管联接
      锥形
      手柄
      顶部和正面
      吸管类型
      2P 塑料管
      滚轮类型
      塑料
      集尘桶满盛指示灯

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