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EasyLife

有尘袋吸尘器

FC8134/01
  • 节约多达 20% 的电量* 节约多达 20% 的电量* 节约多达 20% 的电量*
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    EasyLife 有尘袋吸尘器

    FC8134/01

    节约多达 20% 的电量*

    飞利浦 EasyLife EnergyCare 吸尘器既节能又能保证高效的清洁效果。高效的马达可提供与 2000 瓦吸尘器一样的性能，耗能却少 20%。让每一天变得更绿！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,199.00
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      技术规格

      • 设计

        颜色
        西伯利亚绿

      • 过滤

        尘袋类型
        高效能 s-bag 吸尘袋
        排风滤网
        HEPA 可水洗过滤网
        尘量
        3  升

      • 吸尘嘴和附件

        包含附件
        • 缝隙吸嘴
        • 小号吸嘴
        附件存储
        管夹设计
        附加吸尘嘴
        洁旋风吸尘嘴
        标准吸尘嘴
        多用途吸尘嘴

      • 性能

        气流（最大）
        40  升/秒
        输入功率 (IEC)
        1400  瓦
        噪音强度 (Lc IEC)
        80  分贝
        吸力（最大）
        375  瓦
        真空（最大）
        28  千帕

      • 可持续发展

        马达
        节能高效
        包装
        90% 以上均为可回收材料
        用户手册
        100% 可回收纸

      • 可用性

        手柄
        前置
        管联接
        锥形
        满尘指示灯
        吸力控制
        电子产品
        吸管类型
        2 节金属伸缩管
        滚轮类型
        橡胶
        操作半径
        10  米
        电线长度
        6  米

      • 重量和尺寸

        产品重量
        5.5  千克

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          • 与 2000 瓦吸尘器相比；飞利浦 2010 年内部测量。