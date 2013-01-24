节约多达 20% 的电量*
飞利浦 EasyLife EnergyCare 吸尘器既节能又能保证高效的清洁效果。高效的马达可提供与 2000 瓦吸尘器一样的性能，耗能却少 20%。让每一天变得更绿！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
节约多达 20% 的电量*
飞利浦 EasyLife EnergyCare 吸尘器既节能又能保证高效的清洁效果。高效的马达可提供与 2000 瓦吸尘器一样的性能，耗能却少 20%。让每一天变得更绿！ 查看所有优势
节约多达 20% 的电量*
飞利浦 EasyLife EnergyCare 吸尘器既节能又能保证高效的清洁效果。高效的马达可提供与 2000 瓦吸尘器一样的性能，耗能却少 20%。让每一天变得更绿！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
节约多达 20% 的电量*
飞利浦 EasyLife EnergyCare 吸尘器既节能又能保证高效的清洁效果。高效的马达可提供与 2000 瓦吸尘器一样的性能，耗能却少 20%。让每一天变得更绿！ 查看所有优势
高效能马达，提供与 2000 瓦吸尘器一样的效能，耗能减少 20%。
超长电源线让您达致更远距离，因此您不会在清洁房间的时候中途而止。本产品工作范围可达 10 米。
这款 HEPA 过滤网能够过滤掉会导致呼吸道过敏的有害微寄生虫。为确保有效过滤，请每隔 6 个月更换一次 HEPA 过滤网。
使用这款飞利浦大容量集尘袋，您可以充分利用有尘袋吸尘器，降低更换集尘袋的频繁程度。
这款带柔软刷毛的吸嘴专为呵护硬地板而设计，尤其可避免刮花地板。
1400 瓦高效能马达，可产生最大 375 瓦吸力，这意味着您耗能更少，却不会以损失清洁效果为代价。
设计
过滤
吸尘嘴和附件
性能
可持续发展
可用性
重量和尺寸