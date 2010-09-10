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    AirStar 有尘袋吸尘器

    FC8224/01

    享受洁净，美满的家庭生活

    借助飞利浦 AirStar 吸尘器，享受洁净、丰富多采的家居生活。其 4 重过滤系统及洁净空气 HEPA 过滤网能够捕获并密封哪怕再细的颗粒，确保您的家居真正无尘！

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    AirStar 有尘袋吸尘器

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    享受洁净，美满的家庭生活

    集成式 HEPA 过滤网，捕获大量灰尘

    • 1400 瓦
    洁净空气 HEPA 过滤网，轻松过滤微小的尘土

    洁净空气 HEPA 过滤网，轻松过滤微小的尘土

    高效能微粒空气过滤网，有效过滤空气中的微小尘埃。捕捉更多灰尘。

    4 层过滤系统，将灰尘尽收囊中

    4 层过滤系统，将灰尘尽收囊中

    过滤系统包含四个独立的隔层。这可确保所有尘埃均被捕捉到吸尘器中。

    S-bag 高效能合成吸尘纸袋，保证更持久的清洁效能

    S-bag 高效能合成吸尘纸袋，保证更持久的清洁效能

    此集尘袋具有多个隔层，比普通集尘袋装满速度慢，可保证更持久的清洁效能。

    舒适握柄，握持更容易

    舒适握柄，握持更容易

    舒适的握柄根据人体工程学设计，使您能够更好地操控吸嘴。

    吸力调控功能，在您需要时提供额外吸力

    吸力调控功能，在您需要时提供额外吸力

    您可以使用旋钮调节吸力。需要时，您可以将其转到最大以获得额外的吸力。

    小号吸嘴和毛刷/缝隙吸嘴二合一，轻松清洁家俱

    小号吸嘴和毛刷/缝隙吸嘴二合一，轻松清洁家俱

    小号吸嘴和毛刷/缝隙二合一吸嘴可帮助您清洁家俱，保持洁净表面。

    技术规格

    • 吸尘嘴和附件

      标准吸尘嘴
      灵活转动多用途吸尘嘴
      包含附件
      • 2 合 1毛刷和缝隙吸嘴
      • 小号吸嘴

    • 设计

      颜色
      兰花紫

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（长x宽x高）
      340 x 258 x 218  mm
      产品重量
      3.9  kg

    • 过滤

      尘袋类型
      高效能 s-bag 吸尘袋
      排风滤网
      洁净空气 HEPA 过滤网

    • 可用性

      操作半径
      8  m
      管联接
      锥形
      吸力控制
      电子产品
      吸管类型
      2 节塑料伸缩管
      手柄
      舒适的握柄
      滚轮类型
      橡胶

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