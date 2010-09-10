AirStar 有尘袋吸尘器
享受洁净，美满的家庭生活
借助飞利浦 AirStar 吸尘器，享受洁净、丰富多采的家居生活。其 4 重过滤系统及洁净空气 HEPA 过滤网能够捕获并密封哪怕再细的颗粒，确保您的家居真正无尘！ 查看所有优势
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享受洁净，美满的家庭生活
集成式 HEPA 过滤网，捕获大量灰尘
洁净空气 HEPA 过滤网，轻松过滤微小的尘土
高效能微粒空气过滤网，有效过滤空气中的微小尘埃。捕捉更多灰尘。
4 层过滤系统，将灰尘尽收囊中
过滤系统包含四个独立的隔层。这可确保所有尘埃均被捕捉到吸尘器中。
S-bag 高效能合成吸尘纸袋，保证更持久的清洁效能
此集尘袋具有多个隔层，比普通集尘袋装满速度慢，可保证更持久的清洁效能。
舒适握柄，握持更容易
舒适的握柄根据人体工程学设计，使您能够更好地操控吸嘴。
吸力调控功能，在您需要时提供额外吸力
您可以使用旋钮调节吸力。需要时，您可以将其转到最大以获得额外的吸力。
小号吸嘴和毛刷/缝隙吸嘴二合一，轻松清洁家俱
小号吸嘴和毛刷/缝隙二合一吸嘴可帮助您清洁家俱，保持洁净表面。
技术规格
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吸尘嘴和附件
- 标准吸尘嘴
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灵活转动多用途吸尘嘴
- 包含附件
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设计
- 颜色
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兰花紫
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重量和尺寸
- 包装尺寸（长x宽x高）
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340 x 258 x 218
mm
- 产品重量
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3.9
kg
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过滤
- 尘袋类型
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高效能 s-bag 吸尘袋
- 排风滤网
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洁净空气 HEPA 过滤网
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可用性
- 操作半径
-
8
m
- 管联接
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锥形
- 吸力控制
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电子产品
- 吸管类型
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2 节塑料伸缩管
- 手柄
-
舒适的握柄
- 滚轮类型
-
橡胶
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