经久耐用，性能可靠
外形虽小但功能强大、性能可靠的 1600 瓦吸尘器，不仅易于操纵，而且在闲置时贮存也非常方便。此外，可调控的吸力、五重过滤系统和特宽脚控踏板让您使用起吸尘器来得心应手。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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设计
过滤
吸尘嘴和附件
性能
可用性