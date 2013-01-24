经久耐用，性能可靠

外形虽小但功能强大、性能可靠的 1600 瓦吸尘器，不仅易于操纵，而且在闲置时贮存也非常方便。此外，可调控的吸力、五重过滤系统和特宽脚控踏板让您使用起吸尘器来得心应手。 查看所有优势