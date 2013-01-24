PowerCyclone 5，吸力更强*
飞利浦 PowerPro Compact 无尘袋吸尘器可产生强劲吸力，可实现卓越清洁效果。强大的旋风清洁和先进的设计，可将灰尘聚合起来以供处理（即使在清空灰尘时），除尘尽在掌控之中。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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飞利浦 PowerPro Compact 无尘袋吸尘器可产生强劲吸力，可实现卓越清洁效果。强大的旋风清洁和先进的设计，可将灰尘聚合起来以供处理（即使在清空灰尘时），除尘尽在掌控之中。 查看所有优势
1600 瓦马达可产生高达 370 瓦的强大吸力，性能出众。
第五代飓风离尘技术使气流加速进入圆柱形气旋室，以将灰尘与空气分离，并确保更持久地保持出众性能和强劲吸力。
TriActive 吸嘴一次应用 3 种清洁操作。专门设计的底板可深层吸除地板灰尘，而大前端开口可吸走大块尘屑。喷嘴两侧的毛刷可清除紧贴墙壁或家具的灰尘和污垢。
方便清空的集尘桶，专为单手进行卫生处理而设计，这有助于减少扬尘。
手柄中内置除尘刷工具，可随时随地用于清洁家具、扁平表面和座套。
手柄上的控制按钮让您可以舒适地控制电源和调节设置。无需弯腰或下蹲，因此不会中断您的清洁过程。
全密封过滤系统可吸附 99.9％ 以上的细尘颗粒（包括花粉、宠物毛发和尘螨），适合过敏患者及对卫生要求较高的人士。过滤等级相当于 HEPA 13**。
旋转涡轮刷设计，专为清洁宠物毛发和绒毛而设计，展开地毯纤维以进行更深层的清洁。
活动锁连接，使得附件可通过简单的卡扣轻松安装到伸缩管上。
性能
可用性
设计
过滤
吸尘嘴和附件
可持续发展
重量和尺寸
附件