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无尘袋吸尘器

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    无尘袋吸尘器

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    PowerCyclone 5，吸力更强*

    飞利浦 PowerPro Compact 无尘袋吸尘器可产生强劲吸力，可实现卓越清洁效果。强大的旋风清洁和先进的设计，可将灰尘聚合起来以供处理（即使在清空灰尘时），除尘尽在掌控之中。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,499.00

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      • 1600 瓦
      • 第五代飓风离尘技术
      • Allergy H13 滤网
      • 强力毛刷吸嘴
      1600 瓦耐用马达可产生强大吸力

      1600 瓦耐用马达可产生强大吸力

      1600 瓦马达可产生高达 370 瓦的强大吸力，性能出众。

      第五代飓风离尘技术可确保更持久地保持出众性能

      第五代飓风离尘技术可确保更持久地保持出众性能

      第五代飓风离尘技术使气流加速进入圆柱形气旋室，以将灰尘与空气分离，并确保更持久地保持出众性能和强劲吸力。

      TriActive 吸嘴，可进行 3 向全面清洁操作

      TriActive 吸嘴，可进行 3 向全面清洁操作

      TriActive 吸嘴一次应用 3 种清洁操作。专门设计的底板可深层吸除地板灰尘，而大前端开口可吸走大块尘屑。喷嘴两侧的毛刷可清除紧贴墙壁或家具的灰尘和污垢。

      集尘桶采用卫生设计，单手即可清空灰尘

      集尘桶采用卫生设计，单手即可清空灰尘

      方便清空的集尘桶，专为单手进行卫生处理而设计，这有助于减少扬尘。

      与手柄集成的软毛刷，随时可用

      与手柄集成的软毛刷，随时可用

      手柄中内置除尘刷工具，可随时随地用于清洁家具、扁平表面和座套。

      手柄右侧具有遥控器按钮

      手柄右侧具有遥控器按钮

      手柄上的控制按钮让您可以舒适地控制电源和调节设置。无需弯腰或下蹲，因此不会中断您的清洁过程。

      Allergy H13 过滤系统可吸附 99.9% 以上的细尘

      Allergy H13 过滤系统可吸附 99.9% 以上的细尘

      全密封过滤系统可吸附 99.9％ 以上的细尘颗粒（包括花粉、宠物毛发和尘螨），适合过敏患者及对卫生要求较高的人士。过滤等级相当于 HEPA 13**。

      强力毛刷吸嘴，适合清洁（宠物）毛发和绒毛

      强力毛刷吸嘴，适合清洁（宠物）毛发和绒毛

      旋转涡轮刷设计，专为清洁宠物毛发和绒毛而设计，展开地毯纤维以进行更深层的清洁。

      活动锁连接，可针对每次任务轻松调整

      活动锁连接，可针对每次任务轻松调整

      活动锁连接，使得附件可通过简单的卡扣轻松安装到伸缩管上。

      技术规格

      • 性能

        气流（最大）
        37  升/秒
        输入功率 (IEC)
        1600  瓦
        声压级
        82  分贝
        吸力（最大）
        370  瓦
        真空（最大）
        33  千帕

      • 可用性

        操作半径
        8  米
        手柄
        前置
        电线长度
        5  米
        吸管类型
        2 节金属伸缩管
        滚轮类型
        橡胶
        管联接
        活动锁
        吸力控制
        遥控器

      • 设计

        颜色
        火红色

      • 过滤

        尘量
        1.5  升
        排风滤网
        Allergy H13 滤网
        马达滤网
        可水洗滤网
        过滤等级
        HEPA13 级**

      • 吸尘嘴和附件

        包含附件
        • 缝隙吸嘴
        • 集成式毛刷
        附件存储
        管夹设计
        附加吸尘嘴
        强力毛刷吸嘴
        标准吸尘嘴
        TriActive 吸嘴

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        用户手册
        100%可回收纸

      • 重量和尺寸

        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        410 x 281 x 247  毫米
        产品重量
        4.5  千克
        包装尺寸（长x宽x高）
        525 x 320 x 315  毫米

      • 附件

        滤网更换套件
        FC8010/02

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          奖项

          • 与 PowerPro Compact FC8471/81 相比
          • *过滤等级根据 EN60312-1-2017 进行测试，相当于 HEPA 13。