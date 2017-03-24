PowerPro Compact 无尘袋吸尘器
PowerCyclone 5，吸力更强*
飞利浦 PowerPro Compact 无尘袋吸尘器可产生强劲吸力，可实现卓越清洁效果。强大的旋风清洁和先进的设计，可将灰尘聚合起来以供处理（即使在清空灰尘时），除尘尽在掌控之中。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
PowerCyclone 5，吸力更强*
PowerCyclone 5，吸力强劲*
- 1600 瓦
- 第五代飓风离尘技术
- Allergy H13 滤网
- 强力毛刷吸嘴
1600 瓦耐用马达可产生强大吸力
1600 瓦马达可产生高达 370 瓦的强大吸力，性能出众。
第五代飓风离尘技术可确保更持久地保持出众性能
第五代飓风离尘技术使气流加速进入圆柱形气旋室，以将灰尘与空气分离，并确保更持久地保持出众性能和强劲吸力。
TriActive 吸嘴，可进行 3 向彻底清洁操作
TriActive 吸嘴一次应用 3 种清洁操作。专门设计的底板可深层吸除地板灰尘，而大前端开口可吸走大块尘屑。喷嘴两侧的毛刷可清除紧贴墙壁或家具的灰尘和污垢。
集尘桶采用卫生设计，单手即可清空灰尘
方便清空的集尘桶，专为单手进行卫生处理而设计，这有助于减少扬尘。
与手柄集成的软毛刷，随时可用
手柄中内置除尘刷工具，可随时随地用于清洁家具、扁平表面和座套。
手柄右侧具有遥控器按钮
手柄上的控制按钮让您可以舒适地控制电源和调节设置。无需弯腰或下蹲，因此不会中断您的清洁过程。
Allergy H13 过滤系统可吸附 99.9% 以上的细尘
全密封过滤系统可吸附 99.9％ 以上的细尘颗粒（包括花粉、宠物毛发和尘螨），适合过敏患者及对卫生要求较高的人士。过滤等级相当于 HEPA 13**。
强力毛刷吸嘴，适合清洁（宠物）毛发和绒毛
旋转涡轮刷设计，专为清洁宠物毛发和绒毛而设计，展开地毯纤维以进行更深层的清洁。
活动锁连接，可针对每次任务轻松调整
活动锁连接，使得附件可通过简单的卡扣轻松安装到伸缩管上。
技术规格
-
吸尘嘴和附件
- 标准吸尘嘴
-
TriActive 吸嘴
- 包含附件
-
- 附件存储
-
管夹设计
- 附加吸尘嘴
-
强力毛刷吸嘴
-
兼容性
- 相关滤网款式
-
FC8010/02
-
设计
- 颜色
-
火红色
-
重量和尺寸
- 包装尺寸（长x宽x高）
-
525 x 320 x 315
mm
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
-
410 x 281 x 247
mm
- 产品重量
-
4.5
kg
-
可持续性
- 包装
-
90% 以上均为可回收材料
- 用户手册
-
100% 再生纸
-
性能
- 输入功率 (IEC)
-
1600
W
- 气流（最大）
-
37
l/s
- 声压级
-
82
dB
- 真空（最大）
-
33
kPa
- 吸力（最大）
-
370
W
-
过滤
- 尘量
-
1.5
l
- 排风滤网
-
Allergy H13 滤网
- 马达滤网
-
可水洗滤网
- 过滤等级
-
HEPA13 级**
-
可用性
- 管联接
-
活动锁
- 操作半径
-
8
m
- 手柄
-
前置
- 吸管类型
-
2 节金属伸缩管
- 吸力控制
-
遥控器
- 电线长度
-
5
m
- 滚轮类型
-
橡胶
- 与 PowerPro Compact FC8471/81 相比
- *过滤等级根据 EN60312-1-2017 进行测试，相当于 HEPA 13。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。