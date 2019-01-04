PowerPro Active 无尘袋吸尘器
先进的第七代飓风离尘技术实现出众清洁效果
得益于先进的第七代飓风离尘技术以及经过精心设计、可出色提升集尘效果的 TriActive 吸嘴，飞利浦 PowerPro Active 无尘袋吸尘器的清洁效果出众。集尘桶设计便于清洁，更加卫生。 查看所有优势
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先进的第七代飓风离尘技术实现出众清洁效果
处理灰尘方便卫生
- 1700 瓦
- 第七代飓风离尘技术
- Allergy H13 滤网
- 迷你涡轮刷
1700 瓦强劲马达，带来出色的清洁效果
高效能 1700 瓦马达可产生更强吸力，清洁效果十分出色。
TriActive 吸嘴在各种地板上均可实现出众清洁效果
TriActive 全方位吸嘴一次进行 3 种清洁操作：1) 其利用专门设计的底板轻轻打开地毯，清除深处的灰尘。2) 其利用较大的开口吸走大块碎屑。3) 其利用左、右毛刷清除紧贴家具和墙壁的灰尘和污垢
第 7 代飓风离尘技术可以提供更长时间的强劲吸力
采用空气动力学设计的第 7 代飓风离尘技术通过 3 个高效步骤，有效地减少空气阻力并确保出色的清洁性能：1) 得益于笔直平滑的进风口，空气可以快速地进入飓风离尘。2) 弧形通气道使空气加速上升至气旋室。3) 在旋风过滤器的顶部，出口叶片可以高效地使灰尘与空气分离。
功率控制功能可调节吸力大小
吸力控制功能可根据不同的清洁任务（例如硬地板、木地板和软面家具）调节吸力大小。
集尘桶采用卫生设计，单手即可清空灰尘
集尘桶采用卫生的拆卸设计，单手即可清空灰尘，这有助于减少灰尘外渗。
旋转的迷你涡轮刷，轻松清除（宠物）毛发和绒毛
迷你涡轮刷可迅速去除沙发、靠垫及其他衣物上的（动物）毛发、绒毛和灰尘。此刷十分适合宠物主人。
与手柄集成的软毛刷，随时可用
手柄中内置有除尘刷附件，可随时随地用于家具、扁平表面和座套。
简约设计，前部和顶部把手便于携带
顶部和前部把手便于携带。简约设计，便于存放。
Allergy H13 过滤系统可吸附 >99.9% 的细尘
全密封过滤系统可吸附 >99.9% 的细尘颗粒（包括花粉、宠物毛发和尘螨），适合过敏患者及卫生要求较高的人士。过滤等级相当于 HEPA 13*。
软缓冲装置和橡胶滚轮，可保护家具
软缓冲装置和橡胶滚轮，可保护家具和防止刮擦地板。轻松实现简便操作。
技术规格
-
吸尘嘴和附件
- 标准吸尘嘴
-
TriActive 吸嘴
- 包含附件
-
- 附件存储
-
管夹设计
- 附加吸尘嘴
-
迷你涡轮刷
- 额外附件
-
过滤网替换：FC8010/02
-
设计
- 颜色
-
全红
-
重量和尺寸
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
-
412 x 280 x 280
mm
- 产品重量
-
5
kg
-
可持续性
- 包装
-
90% 以上均为可回收材料
- 用户手册
-
100% 再生纸
-
性能
- 输入功率 (IEC)
-
1700
W
- 声压级
-
72-82
dB
- 输入功率（最大）
-
1700
W
- 吸力（最大）
-
410
W
-
过滤
- 尘量
-
1.5
l
- 排风滤网
-
Allergy H13 滤网
- 马达滤网
-
可水洗滤网
- 过滤等级
-
HEPA13 级**
-
可用性
- 管联接
-
活动锁
- 操作半径
-
8
m
- 手柄
-
顶部和正面
- 吸力控制
-
电子产品
- 吸管类型
-
2 节金属伸缩管
- 滚轮类型
-
橡胶
- 词汇 Allergy H13 是商业名称，不得翻译成本地语言
- 过滤等级根据 EN60312-1-2017 进行测试，相当于 HEPA 13。
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