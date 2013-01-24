先进的第七代飓风离尘技术实现出众清洁效果
得益于先进的第七代飓风离尘技术以及经过精心设计、可出色提升集尘效果的 TriActive 吸嘴，飞利浦 PowerPro Active 无尘袋吸尘器的清洁效果出众。集尘桶设计便于清洁，更加卫生。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
先进的第七代飓风离尘技术实现出众清洁效果
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先进的第七代飓风离尘技术实现出众清洁效果
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高效能 1700 瓦马达可产生更强吸力，清洁效果十分出色。
TriActive 全方位吸嘴一次进行 3 种清洁操作：1) 其利用专门设计的底板轻轻打开地毯，清除深处的灰尘。2) 其利用较大的开口吸走大块碎屑。3) 其利用左、右毛刷清除紧贴家具和墙壁的灰尘和污垢
采用空气动力学设计的第 7 代飓风离尘技术通过 3 个高效步骤，有效地减少空气阻力并确保出色的清洁性能：1) 得益于笔直平滑的进风口，空气可以快速地进入飓风离尘。2) 弧形通气道使空气加速上升至气旋室。3) 在旋风过滤器的顶部，出口叶片可以高效地使灰尘与空气分离。
吸力控制功能可根据不同的清洁任务（例如硬地板、木地板和软面家具）调节吸力大小。
集尘桶采用卫生的拆卸设计，单手即可清空灰尘，这有助于减少灰尘外渗。
迷你涡轮刷可迅速去除沙发、靠垫及其他衣物上的（动物）毛发、绒毛和灰尘。此刷十分适合宠物主人。
手柄中内置有除尘刷附件，可随时随地用于家具、扁平表面和座套。
顶部和前部把手便于携带。简约设计，便于存放。
全密封过滤系统可吸附 99.9％ 以上的细尘颗粒（包括花粉、宠物毛发和尘螨），适合过敏患者及卫生要求较高的人士。过滤等级相当于 HEPA 13*。
软缓冲装置和橡胶滚轮，可保护家具和防止刮擦地板。轻松实现简便操作。
性能
可用性
过滤
吸尘嘴和附件
设计
重量和尺寸
可持续发展