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  • 先进的第七代飓风离尘技术实现出众清洁效果 先进的第七代飓风离尘技术实现出众清洁效果 先进的第七代飓风离尘技术实现出众清洁效果

    PowerPro Active 无尘袋吸尘器

    FC9576/81

    先进的第七代飓风离尘技术实现出众清洁效果

    得益于先进的第七代飓风离尘技术以及经过精心设计、可出色提升集尘效果的 TriActive 吸嘴，飞利浦 PowerPro Active 无尘袋吸尘器的清洁效果出众。集尘桶设计便于清洁，更加卫生。

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    PowerPro Active 无尘袋吸尘器

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    先进的第七代飓风离尘技术实现出众清洁效果

    处理灰尘方便卫生

    • 1700 瓦
    • 第七代飓风离尘技术
    • Allergy H13 滤网
    • 迷你涡轮刷
    1700 瓦强劲马达，带来出色的清洁效果

    1700 瓦强劲马达，带来出色的清洁效果

    高效能 1700 瓦马达可产生更强吸力，清洁效果十分出色。

    TriActive 吸嘴在各种地板上均可实现出众清洁效果

    TriActive 吸嘴在各种地板上均可实现出众清洁效果

    TriActive 全方位吸嘴一次进行 3 种清洁操作：1) 其利用专门设计的底板轻轻打开地毯，清除深处的灰尘。2) 其利用较大的开口吸走大块碎屑。3) 其利用左、右毛刷清除紧贴家具和墙壁的灰尘和污垢

    第 7 代飓风离尘技术可以提供更长时间的强劲吸力

    第 7 代飓风离尘技术可以提供更长时间的强劲吸力

    采用空气动力学设计的第 7 代飓风离尘技术通过 3 个高效步骤，有效地减少空气阻力并确保出色的清洁性能：1) 得益于笔直平滑的进风口，空气可以快速地进入飓风离尘。2) 弧形通气道使空气加速上升至气旋室。3) 在旋风过滤器的顶部，出口叶片可以高效地使灰尘与空气分离。

    功率控制功能可调节吸力大小

    功率控制功能可调节吸力大小

    吸力控制功能可根据不同的清洁任务（例如硬地板、木地板和软面家具）调节吸力大小。

    集尘桶采用卫生设计，单手即可清空灰尘

    集尘桶采用卫生设计，单手即可清空灰尘

    集尘桶采用卫生的拆卸设计，单手即可清空灰尘，这有助于减少灰尘外渗。 

    旋转的迷你涡轮刷，轻松清除（宠物）毛发和绒毛

    旋转的迷你涡轮刷，轻松清除（宠物）毛发和绒毛

    迷你涡轮刷可迅速去除沙发、靠垫及其他衣物上的（动物）毛发、绒毛和灰尘。此刷十分适合宠物主人。

    与手柄集成的软毛刷，随时可用

    与手柄集成的软毛刷，随时可用

    手柄中内置有除尘刷附件，可随时随地用于家具、扁平表面和座套。

    简约设计，前部和顶部把手便于携带

    简约设计，前部和顶部把手便于携带

    顶部和前部把手便于携带。简约设计，便于存放。

    Allergy H13 过滤系统可吸附 >99.9% 的细尘

    Allergy H13 过滤系统可吸附 >99.9% 的细尘

    全密封过滤系统可吸附 >99.9% 的细尘颗粒（包括花粉、宠物毛发和尘螨），适合过敏患者及卫生要求较高的人士。过滤等级相当于 HEPA 13*。

    软缓冲装置和橡胶滚轮，可保护家具

    软缓冲装置和橡胶滚轮，可保护家具和防止刮擦地板。轻松实现简便操作。

    技术规格

    • 吸尘嘴和附件

      标准吸尘嘴
      TriActive 吸嘴
      包含附件
      • 缝隙吸嘴
      • 集成式毛刷
      附件存储
      管夹设计
      附加吸尘嘴
      迷你涡轮刷
      额外附件
      过滤网替换：FC8010/02

    • 设计

      颜色
      全红

    • 重量和尺寸

      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      412 x 280 x 280  mm
      产品重量
      5  kg

    • 可持续性

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      用户手册
      100% 再生纸

    • 性能

      输入功率 (IEC)
      1700  W
      声压级
      72-82  dB
      输入功率（最大）
      1700  W
      吸力（最大）
      410  W

    • 过滤

      尘量
      1.5  l
      排风滤网
      Allergy H13 滤网
      马达滤网
      可水洗滤网
      过滤等级
      HEPA13 级**

    • 可用性

      管联接
      活动锁
      操作半径
      8  m
      手柄
      顶部和正面
      吸力控制
      电子产品
      吸管类型
      2 节金属伸缩管
      滚轮类型
      橡胶

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    奖项

    • 词汇 Allergy H13 是商业名称，不得翻译成本地语言
    • 过滤等级根据 EN60312-1-2017 进行测试，相当于 HEPA 13。

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