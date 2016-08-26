无尘袋吸尘器
吸力* 提高 40%
飞利浦 PowerPro Expert 无尘袋吸尘器全面提升清洁效果。第六代飓风离尘技术和 TriActive 全方位吸嘴可确保所有地板达到非凡的清洁效果。专门设计的集尘桶使排空轻而易举。 查看所有优势
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纤薄灵活硬地板吸嘴
纤薄硬地板吸嘴带来顶级操控性和理想覆盖范围。纤薄设计和 180 度旋转，轻松清洁窄小空间和家具下方区域。更大的前端开口便于清理更大块碎屑。
设计轻巧，轻松操控
仅 5.5 千克轻便设计，确保出色的操控性。
第六代飓风离尘技术，实现非凡的灰尘和空气分离效果
采用空气动力学设计的第六代飓风离尘技术，通过 3 个高效步骤，有效减少空气阻力并确保出色的清洁性能：1) 得益于笔直平滑的进风口，空气可以快速地进入飓风离尘。2) 弧形通气道使空气加速上升至气旋室。3) 在旋风过滤器的顶部，出口叶片可以高效地使灰尘与空气分离。
先进的集尘桶设计，方便清空
集尘桶专为轻松除尘而设计。凭借其出众的形状和光滑的表面，灰尘聚集在容器的一侧并均匀地滑入垃圾桶。
带出色的三效合一 TriActive 吸嘴
TriActive 吸嘴一次可采用 3 种方式清洁您的地板：1) 吸尘嘴尖端部位的大型开口可轻松吸走大块尘屑。2) 借助通过吸尘嘴的优化气流，实现出色清洁效率。3) 双边毛刷可清除紧贴家具和墙壁的灰尘和污垢。
技术规格
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吸尘嘴和附件
- 标准吸尘嘴
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TriActive 吸嘴
- 包含附件
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- 附加吸尘嘴
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DiamondFlex 旋灵动吸嘴
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设计
- 颜色
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亮蓝色
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重量和尺寸
- 包装尺寸（长x宽x高）
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650x330x310
mm
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
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505x292x2925
mm
- 产品重量
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5.5
kg
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可持续性
- 包装
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90% 以上均为可回收材料
- 用户手册
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100% 再生纸
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过滤
- 排风滤网
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EPA 12 滤网
- 马达滤网
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长效可水洗过滤网
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可用性
- 吸力控制
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电子产品
- 与欧洲畅销的无尘袋吸尘器的吸力对比，由外部测试机构 SLG Pruf und Zertifizierung GmbH 根据 DIN EN 60312/11/2008 于 2014 年 2 月/4 月在地毯上测试
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