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  • 吸力* 提高 40% 吸力* 提高 40% 吸力* 提高 40%

    无尘袋吸尘器

    FC9715/81

    吸力* 提高 40%

    飞利浦 PowerPro Expert 无尘袋吸尘器全面提升清洁效果。第六代飓风离尘技术和 TriActive 全方位吸嘴可确保所有地板达到非凡的清洁效果。专门设计的集尘桶使排空轻而易举。

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    无尘袋吸尘器

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    专为轻松除尘而设计

    • 遥控器
    设计轻巧，轻松操控

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    仅 5.5 千克轻便设计，确保出色的操控性。

    第六代飓风离尘技术，实现非凡的灰尘和空气分离效果

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    采用空气动力学设计的第六代飓风离尘技术，通过 3 个高效步骤，有效减少空气阻力并确保出色的清洁性能：1) 得益于笔直平滑的进风口，空气可以快速地进入飓风离尘。2) 弧形通气道使空气加速上升至气旋室。3) 在旋风过滤器的顶部，出口叶片可以高效地使灰尘与空气分离。

    ErgoGrip 遥控器，无需弯曲即可启动和暂停

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    ErgoGrip 遥控器，可在窄小空间轻松操控吸嘴。集成式遥控器，轻松提高、降低功率，甚至关闭吸尘器。

    先进的集尘桶设计，方便清空

    集尘桶专为轻松除尘而设计。凭借其出众的形状和光滑的表面，灰尘聚集在容器的一侧并均匀地滑入垃圾桶。

    带出色的三效合一 TriActive 吸嘴

    TriActive 吸嘴一次可采用 3 种方式清洁您的地板：1) 吸尘嘴尖端部位的大型开口可轻松吸走大块尘屑。2) 借助通过吸尘嘴的优化气流，实现出色清洁效率。3) 双边毛刷可清除紧贴家具和墙壁的灰尘和污垢。

    技术规格

    • 吸尘嘴和附件

      标准吸尘嘴
      TriActive 吸嘴
      其他附件
      ErgoGrip 遥控器
      包含附件
      • 缝隙吸嘴
      • 2 合 1 毛刷/小号吸嘴
      附加吸尘嘴
      TriActiveZ 吸嘴
      额外附件
      延长工具

    • 设计

      颜色
      闪电绿

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（长x宽x高）
      650x330x310  mm
      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      505x292x2925  mm
      产品重量
      5.5  kg

    • 可持续性

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      用户手册
      100% 再生纸

    • 过滤

      排风滤网
      EPA 12 滤网
      马达滤网
      长效可水洗过滤网

    • 可用性

      吸力控制
      电子产品

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    • 与欧洲畅销的无尘袋吸尘器的吸力对比，由外部测试机构 SLG Pruf und Zertifizierung GmbH 根据 DIN EN 60312/11/2008 于 2014 年 2 月/4 月在地毯上测试

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