PowerPro Expert 无尘袋吸尘器
可清除并锁定 99.9% 的细尘。*
飞利浦 7000 系列无尘袋吸尘器拥有飞利浦产品中更为出色的吸力。凭借第八代飓风离尘技术和 TriActive 喷嘴，一次完成三种清洗操作，使清洗变得简单而轻松。 查看所有优势
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可清除并锁定 99.9% 的细尘。*
得益于强劲吸力和防过敏锁
- 1800 瓦
- 第八代飓风离尘技术
- Allergy H13 滤网
- 多种附件
强劲的 1800 瓦马达可产生强大吸力
1800 瓦马达可产生高达 420 瓦的强大吸力，每次都能实现彻底清洁。
第八代飓风离尘技术能够持久保持强劲吸力。
第八代飓风离尘技术利用强劲旋流提升气流速度，以超过 185 公里/小时的高速高效分离空气中的灰尘，确保吸力持久强劲。
TriActive 吸嘴，可进行 3 向彻底清洁操作
TriActive 全方位吸嘴一次进行 3 种清洁操作：1) 其利用专门设计的底板轻轻打开地毯，清除深处的灰尘。2) 其利用较大的开口吸走大块碎屑。3) 其利用左、右毛刷清除紧贴家具和墙壁的灰尘和污垢
机载附件：方便存放，触手可及
机载储物空间便于将常用配件收纳于吸尘器后部的储物仓内。
功率控制功能可调节吸力大小
吸力控制功能，只需按下按钮即可根据不同的清洁任务和表面调节吸力。
集尘桶采用卫生设计，单手即可清空灰尘
方便清空的集尘桶支持单手进行卫生倾倒，让操作尽在掌控，同时有效减少扬尘。
与手柄集成的软毛刷，随时可用
手柄中内置有除尘刷附件，可随时随地用于家具、扁平表面和座套。
Allergy H13 过滤系统可吸附 99.9% 以上的细尘
全密封过滤系统可捕获超过 99.9% 的微尘颗粒（包括花粉、宠物毛发和尘螨），尤其适合过敏人群及对环境洁净度有较高要求的用户。过滤性能相当于 HEPA 13**
手柄右侧具有遥控器按钮
手柄上的控制按钮使您能够轻松调节电源和设置——无需弯腰或下蹲，更不必中断清洁。
技术规格
-
吸尘嘴和附件
- 标准吸尘嘴
-
TriActive 吸嘴
- 包含附件
-
- 附件存储
-
机身上
- 附加吸尘嘴
-
轻松护理动物毛发
- 额外附件
-
滤网更换：FC6042/01
-
设计
- 颜色
-
蒙扎红
-
重量和尺寸
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
-
505x292x292
mm
- 产品重量
-
5.5
kg
-
可持续性
- 包装
-
90% 以上均为可回收材料
- 待机功耗
-
< 0,5
W
- 用户手册
-
100% 再生纸
-
性能
- 输入功率 (IEC)
-
1800
W
- 气流（最大）
-
41
l/s
- 声压级
-
<79
dB
- 吸力（最大）
-
420
W
-
过滤
- 尘量
-
2
l
- 排风滤网
-
Allergy H13 滤网
- 马达滤网
-
长效可水洗过滤网
- 过滤等级
-
HEPA13 级**
-
可用性
- 管联接
-
活动锁
- 操作半径
-
10
m
- 手柄
-
顶部和正面
- 吸管类型
-
2 节金属伸缩管
- 吸力控制
-
电子产品
- 电线长度
-
7
m
- 滚轮类型
-
橡胶
- 缝隙吸尘和过滤性能经 HF 根据 DIN EN60312-1:2013 进行测试。
- *过滤等级根据 EN60312-1-2017 进行测试，相当于 HEPA 13。
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