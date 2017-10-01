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  • 可清除并锁定 99.9% 的细尘。* 可清除并锁定 99.9% 的细尘。* 可清除并锁定 99.9% 的细尘。*

    PowerPro Expert 无尘袋吸尘器

    FC9728/81

    可清除并锁定 99.9% 的细尘。*

    飞利浦 7000 系列无尘袋吸尘器拥有飞利浦产品中更为出色的吸力。凭借第八代飓风离尘技术和 TriActive 喷嘴，一次完成三种清洗操作，使清洗变得简单而轻松。

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    PowerPro Expert 无尘袋吸尘器

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    可清除并锁定 99.9% 的细尘。*

    得益于强劲吸力和防过敏锁

    • 1800 瓦
    • 第八代飓风离尘技术
    • Allergy H13 滤网
    • 多种附件
    强劲的 1800 瓦马达可产生强大吸力

    强劲的 1800 瓦马达可产生强大吸力

    1800 瓦马达可产生高达 420 瓦的强大吸力，每次都能实现彻底清洁。

    第八代飓风离尘技术能够持久保持强劲吸力。

    第八代飓风离尘技术能够持久保持强劲吸力。

    第八代飓风离尘技术利用强劲旋流提升气流速度，以超过 185 公里/小时的高速高效分离空气中的灰尘，确保吸力持久强劲。

    TriActive 吸嘴，可进行 3 向彻底清洁操作

    TriActive 吸嘴，可进行 3 向彻底清洁操作

    TriActive 全方位吸嘴一次进行 3 种清洁操作：1) 其利用专门设计的底板轻轻打开地毯，清除深处的灰尘。2) 其利用较大的开口吸走大块碎屑。3) 其利用左、右毛刷清除紧贴家具和墙壁的灰尘和污垢

    机载附件：方便存放，触手可及

    机载附件：方便存放，触手可及

    机载储物空间便于将常用配件收纳于吸尘器后部的储物仓内。

    功率控制功能可调节吸力大小

    功率控制功能可调节吸力大小

    吸力控制功能，只需按下按钮即可根据不同的清洁任务和表面调节吸力。

    集尘桶采用卫生设计，单手即可清空灰尘

    集尘桶采用卫生设计，单手即可清空灰尘

    方便清空的集尘桶支持单手进行卫生倾倒，让操作尽在掌控，同时有效减少扬尘。

    与手柄集成的软毛刷，随时可用

    与手柄集成的软毛刷，随时可用

    手柄中内置有除尘刷附件，可随时随地用于家具、扁平表面和座套。

    Allergy H13 过滤系统可吸附 99.9% 以上的细尘

    Allergy H13 过滤系统可吸附 99.9% 以上的细尘

    全密封过滤系统可捕获超过 99.9% 的微尘颗粒（包括花粉、宠物毛发和尘螨），尤其适合过敏人群及对环境洁净度有较高要求的用户。过滤性能相当于 HEPA 13**

    手柄右侧具有遥控器按钮

    手柄右侧具有遥控器按钮

    手柄上的控制按钮使您能够轻松调节电源和设置——无需弯腰或下蹲，更不必中断清洁。

    技术规格

    • 吸尘嘴和附件

      标准吸尘嘴
      TriActive 吸嘴
      包含附件
      • 缝隙吸嘴
      • 集成式毛刷
      • 小号吸嘴
      附件存储
      机身上
      附加吸尘嘴
      轻松护理动物毛发
      额外附件
      滤网更换：FC6042/01

    • 设计

      颜色
      蒙扎红

    • 重量和尺寸

      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      505x292x292  mm
      产品重量
      5.5  kg

    • 可持续性

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      待机功耗
      < 0,5  W
      用户手册
      100% 再生纸

    • 性能

      输入功率 (IEC)
      1800  W
      气流（最大）
      41  l/s
      声压级
      <79  dB
      吸力（最大）
      420  W

    • 过滤

      尘量
      2  l
      排风滤网
      Allergy H13 滤网
      马达滤网
      长效可水洗过滤网
      过滤等级
      HEPA13 级**

    • 可用性

      管联接
      活动锁
      操作半径
      10  m
      手柄
      顶部和正面
      吸管类型
      2 节金属伸缩管
      吸力控制
      电子产品
      电线长度
      7  m
      滚轮类型
      橡胶

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    奖项

    • 缝隙吸尘和过滤性能经 HF 根据 DIN EN60312-1:2013 进行测试。
    • *过滤等级根据 EN60312-1-2017 进行测试，相当于 HEPA 13。

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