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    KN95 Mask 5000 系列

    FY0085

    呼吸时刻新鲜

    KN95级别高效防护口罩：有效过滤PM2.5，花粉，细菌及飞沫，同时兼具抗UV功能

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    KN95 Mask 5000 系列

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    呼吸时刻新鲜

    KN95级别口罩

    • KN95级别高效防护
    • 出色的呼吸舒适度
    • 3D立体 V脸设计
    • 森林绿

    KN95 级别高效防护

    本产品为KN95级别口罩，可有效过滤95%的PM2.5，花粉，细菌，飞沫和0.05-0.2微米颗粒物(1)。

    每秒享受更新鲜、更干燥和更清爽的空气

    水驻极静电工艺的材料对微小空气粒子的捕捉能力更强劲，革新技术实现KN95高效过滤，同时通过口罩的空气量也增大，呼吸阻力大大降低； 吸气阻力低至100Pa，远低于国标的吸气阻力标准（250Pa）； 呼气阻力低至70Pa，远低于比国标的呼气阻力标准（150Pa）(2) 高滤低阻，自在呼吸

    时刻守护肌肤健康

    紫外线是导致肌肤老化的重要因素。这款产品的抗紫外线指数高达UPF 50+(7), 保护肌肤免受夏天日晒的困扰，夏季出行好伴侣。

    时尚外观

    缤纷色彩，灵感碰撞 实力与颜值并重 健康时尚新主义

    不同模式随心切换

    这款口罩特配了呼吸阀盖，适合某些不允许带阀口罩的特殊场合使用，其过滤防护效果和KN95无阀口罩相同。呼吸阀盖能有效密封，防止呼出的气溶胶外泄情况，达到＞95%的对外防护(3)。

    贴合不同脸型

    飞利浦欧洲设计师团队操刀，根据23,000张中国人脸头面部尺寸数据绘制出的“黄金锚点”，有效分散口罩对鼻梁，脸颊及耳部的压力，舒适佩戴(4)。

    出色的佩戴舒适度

    AirPower 超动力引擎，加速口罩内空气循环，大大降低呼吸阻力；3D呼吸舱，更多新鲜空气，更少CO2，告别闷热和湿气，呼吸更舒适(5)。搭配可调节耳带扣，大小脸都可舒适佩戴，适合更多脸型。可调节鼻梁条，紧密贴合脸部，柔中带刚，减少鼻梁压迫感，同时大大降低口罩泄露风险(3)。

    技术规格

    • 规格

      滤除
      • 95% 的花粉
      • 95% 的PM2.5
      • 95% 的细菌
      • 95% 的 0.05-0.2um 大小微粒

    • 设计

      颜色
      森林绿

    • 包装内容

      包括
      KN95 口罩（3 件）

    Badge-D2C

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    奖项

    • 1. 参照GB2626-2019，由第三方实验室检测。
    • 2. 参照GB2626-2019，由第三方实验室检测。
    • 3. 实验数据来源于飞利浦内部实验室。
    • 4. 基于GB/T 2428-1998的中国人脸数据和飞利浦内部的人脸数据库。实验数据来源于飞利浦内部实验室。
    • 5. 实验数据来源于飞利浦内部实验室，测试结果基于最高档风速模式下，只针对风扇本体。
    • 6.实验数据来源于飞利浦内部实验室，对比风扇开启（基于最高档风速模式）和关闭的情形。
    • 7. 参照GB/T18830-2009 《纺织品 防紫外线性能的评定 》，由第三方实验室检测。

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