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    Genuine replacement filter 纳米云旋转式加湿滤网

    FY2401/00

    持久享受健康的空气

    原装 Philips 加湿机芯非常适合您的设备，可确保始终如一的高性能。它采用 NanoCloud 技术，能产生纳米级的纯水蒸气分子并加湿空气，抑菌率高达 99%。

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    Genuine replacement filter 纳米云旋转式加湿滤网

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    持久享受健康的空气

    采用 NanoCloud 技术，实现健康卫生的加湿效果

    • NanoCloud 技术
    • 减少高达 99% 的细菌
    • 使用寿命长达 6 个月
    完美契合，始终如一的高性能

    完美契合，始终如一的高性能

    使用原装 Philips 纳米云旋转式加湿滤网更换过滤网可以确保空气加湿器具有持久、高效性能。它专门用于所列设备以确保其完全适合设备并让设备正常运转。

    NanoCloud 技术可减少高达 99% 的细菌 (1)

    NanoCloud 技术可减少高达 99% 的细菌 (1)

    独特的 NanoCloud 技术采用自然蒸发方法，可产生纯净的水蒸气。基于其产生超细薄雾，可使细菌极难生存或者残留物难以附着，加湿空气时可比标准超声波加湿器减少高达 99% 的细菌 (1)。

    飞利浦过滤网可确保您的设备高效工作

    飞利浦过滤网可确保您的设备高效工作

    我们的过滤网在出厂前经过一套强制且严格的检测测试。经过严格的寿命和耐久性测试，可全天候持续运行，以在滤网的整个使用寿命期间为您的飞利浦加湿器提供最佳性能。

    使用时间长达 6 个月

    使用时间长达 6 个月

    此纳米云旋转式加湿滤网提供持久保护并保证长达 6 个月的最佳过滤效果。

    按照设备上的智能过滤状态指示灯进行操作

    按照设备上的智能过滤状态指示灯进行操作

    在需要清洁或更换纳米云旋转式加湿滤网时，Philips 设备将通知您。这使您能够轻松保养设备，同时还可以确保您呼吸到令人心旷神怡的干净空气。

    技术规格

    • 原产地

      原产地
      中国

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（长x宽x高）
      80*135*250  mm
      产品重量
      0.102  kg
      产品尺寸（长x宽x高）
      502*130*30 mm
      重量（含包装）
      0.175  kg
      颜色
      深灰色

    • 设计和外观

      颜色
      深灰色

    • 性能

      过滤网
      加湿滤网
      细菌过滤
      抑菌率高达 99% (1)

    • 兼容性

      适用型号
      • HU4801
      • HU4802
      • HU4803
      • HU4810
      • HU4811
      • HU4813
      • HU4814

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