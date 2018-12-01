Genuine replacement filter NanoCloud 纳米云旋转式空气加湿过滤网
持久享受健康的空气
飞利浦 NanoCloud 纳米云旋转式加湿滤网使用了纳米过滤技术的同时，配合创新加湿技术，有效提供充分的吸水性和蒸发效率。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Genuine replacement filter NanoCloud 纳米云旋转式空气加湿过滤网
持久享受健康的空气
采用 NanoCloud 技术，实现健康卫生的加湿效果
- NanoCloud 技术
- 减少高达 99% 的细菌
- 使用寿命长达 6 个月
完美契合，始终如一的高性能
使用原装 Philips 纳米云旋转式加湿滤网更换过滤网可以确保空气加湿器具有持久、高效性能。它专门用于所列设备以确保其完全适合设备并让设备正常运转。
NanoCloud 技术可减少高达 99% 的细菌 (1)
独特的 NanoCloud 技术采用自然蒸发方法，可产生纯净的水蒸气。基于其产生超细薄雾，可使细菌极难生存或者残留物难以附着，加湿空气时可比标准超声波加湿器减少高达 99% 的细菌 (1)。
飞利浦过滤网可确保您的设备高效工作
我们的过滤网在出厂前经过一套强制且严格的检测测试。经过严格的寿命和耐久性测试，可全天候持续运行，以在滤网的整个使用寿命期间为您的飞利浦加湿器提供最佳性能。
使用时间长达 6 个月
此纳米云旋转式加湿滤网提供持久保护并保证长达 6 个月的最佳过滤效果。
按照设备上的智能过滤状态指示灯进行操作
在需要清洁或更换纳米云旋转式加湿滤网时，Philips 设备将通知您。这使您能够轻松保养设备，同时还可以确保您呼吸到令人心旷神怡的干净空气。
技术规格
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原产地
- 原产地
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中国
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重量和尺寸
- 包装尺寸（长x宽x高）
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80*135*250
mm
- 产品重量
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0.102
kg
- 产品尺寸（长x宽x高）
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502*130*30 mm
- 重量（含包装）
-
0.175
kg
- 颜色
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深灰色
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性能
- 细菌过滤
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抑菌率高达 99% (1)
- 过滤网
-
加湿滤网
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兼容性
- 适用型号
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HU4816
- 滤芯批次不同，可能会有白色和灰色两种，实际使用效果完全相同。
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