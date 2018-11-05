飞利浦过滤网可确保您的设备高效工作

我们的空气过滤网在出厂前经过一套强制且严格的检测测试。它们经过严格的寿命和耐久性测试，可全天候持续运行，以便在其整个使用寿命期间为您的 Philips 加湿器提供最佳性能。