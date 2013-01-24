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纳米级劲护空气净化器滤网

FY2426/00
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    纳米级劲护空气净化器滤网

    FY2426/00

    长久保护，持久健康

    这款复合 HEPA 活性炭过滤网能够有效捕获小至 PM0.02 的有害颗粒，包括 PM2.5、过敏原、细菌和病毒。它还可以吸收总挥发性有机物和气味，并将其锁定在纳米级微孔中。 

    官方建议零售价: ￥349.00

    纳米级劲护空气净化器滤网

    长久保护，持久健康

    这款复合 HEPA 活性炭过滤网能够有效捕获小至 PM0.02 的有害颗粒，包括 PM2.5、过敏原、细菌和病毒。它还可以吸收总挥发性有机物和气味，并将其锁定在纳米级微孔中。 

    长久保护，持久健康

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    长久保护，持久健康

    这款复合 HEPA 活性炭过滤网能够有效捕获小至 PM0.02 的有害颗粒，包括 PM2.5、过敏原、细菌和病毒。它还可以吸收总挥发性有机物和气味，并将其锁定在纳米级微孔中。 

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      长久保护，持久健康

      吸附小至 PM0.02 的有害颗粒物

      可有效去除 PM0.02（比 PM2.5 上限值 小 100 倍）

      HEPA 层采用飞利浦 IPS Vitashield 微护盾技术，由细无纺织物制成，表面积为 1.7 平方米。性能持久和稳定。

      吸收并锁定甲醛、总挥发性有机物和异味

      活性碳层由进口天然椰壳炭制成，安全且高效。

      去除过敏原，如花粉、灰尘、动物皮屑等

      经欧洲过敏研究基金会 (ECARF) 证明可去除过敏原，如花粉、灰尘、尘螨和动物皮屑

      去除高达 99.9% 的细菌和病毒 (H1N1)

      经 Airmid 证明可有效去除高达 99.9% 的细菌和病毒，如 H1N1。

      可吸收大量有害颗粒物：CCM > 12000 毫克 

      有效吸收颗粒物，累计净化量 (ccm) 高于 12000 毫克。过滤网中有高达 49 层折叠层。

      采用一体化设计，可轻松维护过滤网

      复合 HEPA 和活性炭过滤网可轻松、方便地安装。

      技术规格

      • 性能

        过滤细菌
        Y
        过滤PM2.5
        Y
        过滤病毒
        Y

      • 设计和外观

        颜色
        灰色

      • 重量和尺寸

        产品重量
        1.1  千克
        重量（含包装）
        1.4  千克
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        362x276x60
        包装尺寸（长 x 宽 x 高）
        374x288x66  毫米

      • 替换

        甲醛过滤网
        适用于空气净化器 AC2880

      • 原产地

        原产地
        中国

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