长久保护，持久健康
这款复合 HEPA 活性炭过滤网能够有效捕获小至 PM0.02 的有害颗粒，包括 PM2.5、过敏原、细菌和病毒。它还可以吸收总挥发性有机物和气味，并将其锁定在纳米级微孔中。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
长久保护，持久健康
这款复合 HEPA 活性炭过滤网能够有效捕获小至 PM0.02 的有害颗粒，包括 PM2.5、过敏原、细菌和病毒。它还可以吸收总挥发性有机物和气味，并将其锁定在纳米级微孔中。
长久保护，持久健康
这款复合 HEPA 活性炭过滤网能够有效捕获小至 PM0.02 的有害颗粒，包括 PM2.5、过敏原、细菌和病毒。它还可以吸收总挥发性有机物和气味，并将其锁定在纳米级微孔中。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
长久保护，持久健康
这款复合 HEPA 活性炭过滤网能够有效捕获小至 PM0.02 的有害颗粒，包括 PM2.5、过敏原、细菌和病毒。它还可以吸收总挥发性有机物和气味，并将其锁定在纳米级微孔中。
HEPA 层采用飞利浦 IPS Vitashield 微护盾技术，由细无纺织物制成，表面积为 1.7 平方米。性能持久和稳定。
活性碳层由进口天然椰壳炭制成，安全且高效。
经欧洲过敏研究基金会 (ECARF) 证明可去除过敏原，如花粉、灰尘、尘螨和动物皮屑
经 Airmid 证明可有效去除高达 99.9% 的细菌和病毒，如 H1N1。
有效吸收颗粒物，累计净化量 (ccm) 高于 12000 毫克。过滤网中有高达 49 层折叠层。
复合 HEPA 和活性炭过滤网可轻松、方便地安装。
性能
设计和外观
重量和尺寸
替换
原产地