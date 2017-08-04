长久保护，持久健康

这款复合滤网包含 HEPA 和活性炭过滤网，能够有效吸附过滤小至 PM0.02 的有害颗粒物，包括 PM2.5、过敏原、细菌和病毒。它还可以吸收甲醛、总挥发性有机物和异味，并将其锁定在纳米级微孔中。