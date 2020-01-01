原装替换滤网 纳米云旋转式加湿滤网
持久享受健康的空气
原装 Philips 加湿机芯非常适合您的设备，可确保始终如一的高性能。它采用 NanoCloud 技术，能产生纳米级的纯水蒸气分子并加湿空气，抑菌率高达 99%。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
持久享受健康的空气
采用 NanoCloud 技术，实现健康卫生的加湿效果
- NanoCloud 技术
- 减少高达 99% 的细菌
- 使用寿命长达 6 个月
完美契合，始终如一的高性能
将过滤网替换为原装飞利浦加湿滤网可确保空气加湿器的高性能和高效率保持如初。滤网专为指定设备而设计，可确保其完全配合且设备保持平稳运行。
NanoCloud 技术可减少高达 99% 的细菌 (1)
独特的 NanoCloud 技术采用自然蒸发方法，可产生纯净的水蒸气。基于其产生超细薄雾，可使细菌极难生存或者残留物难以附着，加湿空气时可比标准超声波加湿器减少高达 99% 的细菌 (1)。
带涂层过滤网可抑制霉菌和 99% 的细菌滋生
纳米云旋转式加湿滤网带有吡啶噻酮锌涂层，防止设备中滋生霉菌、真菌和藻类。此材料可抑制高达 99% 的细菌滋生并具有 1 级防霉效果。
飞利浦过滤网可确保您的设备高效工作
我们的过滤网在出厂前经过一套强制且严格的检测测试。经过严格的寿命和耐久性测试，可全天候持续运行，以在滤网的整个使用寿命期间为您的飞利浦加湿器提供最佳性能。
使用时间长达 6 个月
此纳米云旋转式加湿滤网提供持久保护并保证长达 6 个月的最佳过滤效果。
按照设备上的智能过滤状态指示灯进行操作
您的飞利浦设备会通知您何时清洁或更换加湿滤网。这使得设备的维护变得轻松简易，确保您总是能够畅享舒适怡人的干净空气。
技术规格
-
原产地
- 原产地
-
中国
-
重量和尺寸
- 包装尺寸（长x宽x高）
-
157*200*200
mm
- 产品重量
-
0.155
kg
- 产品尺寸（长x宽x高）
-
190*130*145 mm
- 重量（含包装）
-
0.33
kg
- 颜色
-
蓝色
-
性能
- 过滤网
-
加湿滤网
- 细菌过滤
-
抑菌率高达 99% (1)
-
兼容性
- 适用型号
-
-
HU3918
-
HU3916
-
HU3915
-
HU2718
-
HU2716
- (1) 由独立实验室测试，与不含减少细菌传播的额外技术的标准超声波加湿器模块进行对比
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。