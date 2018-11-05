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    NanoProtect Pro S3 纳米级劲护滤网

    FY4152/00

    长久保护，持久健康

    这款集成式 HEPA 和活性炭过滤网能够有效捕获小至 0.003 微米的有害颗粒物，包括 PM2.5、过敏原、细菌和病毒。它还可以吸收甲醛、总挥发性有机物和气味，并将其锁定在纳米级微孔中。

    NanoProtect Pro S3 纳米级劲护滤网

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    长久保护，持久健康

    吸附小至 0.003 微米的有害颗粒物

    可有效过滤小至 0.003 um 的颗粒物 (800x < PM2.5)

    采用飞利浦 VitaShield 微护盾技术，HEPA 层由细无纺织物制成，表面积为 1.9 平方米。性能更持久和稳定。

    吸收并锁定甲醛、总挥发性有机物和异味

    活性炭层的表面积相当于 32 个足球场大小。

    去除过敏原，如花粉、灰尘、动物皮屑等

    经欧洲过敏研究基金会 (ECARF) 证明可去除过敏原，如花粉、灰尘、尘螨和动物皮屑

    去除高达 99.9% 的细菌和病毒 (H1N1)

    经 Airmid 证明可有效去除高达 99.9% 的细菌和病毒，如 H1N1。

    大量有害气体：CCM > 1500 mg 

    累计净化量 (CCM) 大于 1500 毫克，有效地吸收有害气体。高性能过滤可保持甲醛浓度低于 GB/T 标准（0.08 毫克/立方米）。

    吸收大量有害颗粒物：CCM >12000 毫克

    累计净化量 (CCM) 大于 12000 毫克，可有效地吸收有害颗粒物。该过滤网采用热粘合技术，以 5 个采用日本技术的橡胶条纹制成，专为过滤网而设计。它们可增强过滤网结构，并提供持久的过滤效果。过滤网中还具有多达 54 层的折叠层。  

    采用一体化设计，可轻松维护过滤网

    复合 HEPA 和活性炭过滤网可轻松、方便地安装。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（长x宽x高）
      390x304x65  mm
      产品重量
      1.2  kg
      产品尺寸（长x宽x高）
      372x292x60
      重量（含包装）
      1.4  kg

    • 替换件

      集成式过滤网
      适用于净化器系列 4000(i)

    • 性能

      过滤甲醛
      Y
      过滤 PM2.5
      Y
      过滤细菌
      Y
      过滤甲苯
      Y
      过滤病毒
      Y

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