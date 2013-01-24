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毛球修剪器/衣物去毛球器

GC026/00
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  • 衣物去毛球器 衣物去毛球器 衣物去毛球器
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    毛球修剪器/衣物去毛球器

    GC026/00
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    衣物去毛球器

    飞利浦衣物去毛球器可轻松快速地去除各类衣物上的织物毛球。无论是毛衣还是毯子，您的各种衣物将会焕然一新！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥99.00
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    在哪里可以找到产品型号？

    每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    您可以通过几种不同的方法来查找型号：

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      衣物去毛球器

      让旧衣物立即焕然一新

      • 可去除衣物毛球
      • 适合所有衣物
      • 随附 2 节飞利浦 AA 电池
      大尺寸刀面一次可覆盖较大的面积

      大尺寸刀面一次可覆盖较大的面积

      宽大的刀片表面可确保在同一时间覆盖大面积的衣物，因此可以省力地让您的衣物焕然一新。

      高达每分钟 8800 转的刀片旋转可有效去除毛球

      高达每分钟 8800 转的刀片旋转可有效去除毛球

      刀片旋转高达每分钟 8800 转，可快速有效地去除您衣物上的织物毛球

      毛球盒易于拆卸和倒空

      毛球盒易于拆卸和倒空

      存放剪掉的毛球的盒子，易于拆卸和倒空。

      滤网拥有 3 种尺寸的网孔，可处理各种大小的毛球

      滤网拥有 3 种尺寸的网孔，可处理各种大小的毛球

      由于滤网拥有 3 种不同尺寸的网孔，各种大小的织物毛球都会被卷入其中，从织物上有效去除。

      高度调节盖适用于精致的衣物

      高度调节盖适用于精致的衣物

      使用高度调节盖可从衣服上去除织物毛球，即使是精致的衣物也不例外

      清洁刷便于使用后清洁产品

      清洁刷便于使用后清洁产品

      清洁刷便于使用后清洁产品。请按照包装盒内随附的快速入门指南清洁产品。

      包装盒内随附 2 节飞利浦 AA 电池

      包装盒内随附 2 节飞利浦 AA 电池

      包装盒内随附 2 节飞利浦 AA 电池。

      适用于此产品的附件

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        电话订购:4008 800 008
        * 官方建议零售价

        技术规格

        • 附件

          毛刷
          纤细织物保护器

        • 可持续发展

          用户手册
          100%可回收纸

        • 技术规格

          电源类型
          2 节 AA 电池

        • 重量和尺寸

          产品尺寸 (WxHxL)
          12.3 x 5.8 x 8  厘米

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