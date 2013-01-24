每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
您可以通过几种不同的方法来查找型号：
每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
您可以通过几种不同的方法来查找型号：
GC556/38
GC522/68
GC517/28
GC516/28
GC5034/28
GC351/28
GC2148/38
GC8750/68
GC576/68
GC551/28
GC528/68
GC3929/68
GC362/88
GC9683/88
GC575/68
GC361/28
GC360/38
GC2676/28
GC7808/48
GC571/68
GC553/28
GC300/28
GC523/68
GC507/98
GC499/28
GC2996/28
GC299/48
GC554/38
GC512/48
GC500/48
GC2678/38
GC513/48
GC3925/38
GC3675/38
GC3672/28
GC2997/48
GC2146/48
GC1444/88
GC1434/78
GC026/80
GC558/48
GC529/68
GC350/48
宽大的刀片表面可确保在同一时间覆盖大面积的衣物，因此可以省力地让您的衣物焕然一新。
刀片旋转高达每分钟 8800 转，可快速有效地去除您衣物上的织物毛球
存放剪掉的毛球的盒子，易于拆卸和倒空。
由于滤网拥有 3 种不同尺寸的网孔，各种大小的织物毛球都会被卷入其中，从织物上有效去除。
使用高度调节盖可从衣服上去除织物毛球，精致的衣物也不例外
清洁刷便于使用后清洁产品。请按照包装盒内随附的快速入门指南清洁产品。
包装盒内随附 2 节飞利浦 AA 电池。
附件
可持续发展
技术规格
重量和尺寸