EasySpeed 蒸汽电熨斗
由始至终，加倍快捷
底板前端三效准确尖形设计、底板均匀布热和持续蒸汽，使得这款 EasySpeed 电熨斗可加速熨烫。 查看所有优势
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由始至终，加倍快捷
3 种加速熨烫的方法
- 20 克/分钟蒸汽输出；70 克蒸汽束喷射
- 不黏底板
- 防水垢
- 1400 瓦
出众的喷水功能，均匀润湿织物
喷雾功能产生细腻的水雾，均匀润湿衣物，使熨衣效果更理想，轻松除去皱褶。
除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢
操作这款蒸汽电熨斗时，可使用普通自来水。熨斗本身配有除垢滑块，可轻松地去除熨斗内的水垢。在使用普通自来水的情况下，您应该每月使用一次除垢功能，以维护飞利浦蒸汽电熨斗的性能。
高达 20 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳
高达 20 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳。
不黏底板涂层
您的飞利浦电熨斗底板覆盖有特制的不黏涂层，在各种布料上均能顺畅滑动。
底板前端三效准确尖形设计，带来出众的控制和可视性
这款飞利浦电熨斗的尖端采用 3 种准确设计：分别为底板前端尖型设计、钮扣沟槽和圆滑导角边缘设计。底板前端三效准确尖形设计，让您可以轻松到达难熨区域，例如按钮周围或褶皱之间。
蒸汽束喷射可达 70 克
熨斗具有 70 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶。
功率高达 1400 瓦，可提供持久强劲的蒸汽输出
功率高达 1400 瓦，可提供持久强劲的蒸汽输出。
均匀分布蒸汽，实现高效熨烫
得益于精心雕琢的底板设计，令蒸汽在整个底板上均匀分布。这样更省力，润湿衣物更均匀，更节省时间，轻松完成熨烫。
技术规格
-
除水垢系统
- 除水垢溶液
-
自动清洁
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易于使用
- 水箱容量
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200
ml
- 轻松到达难熨区域
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底板前端三效准确尖形设计
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快速强效去皱
- 持续蒸汽输出
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20
g/min
- 底板
-
不黏底板
- 功率
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1400
W
- 蒸汽输出
-
是
- 喷水功能
-
是
- 蒸汽束喷射
-
70
g
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