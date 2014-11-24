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    EasySpeed 蒸汽电熨斗

    GC1020/28

    由始至终，加倍快捷

    底板前端三效准确尖形设计、底板均匀布热和持续蒸汽，使得这款 EasySpeed 电熨斗可加速熨烫。

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    EasySpeed 蒸汽电熨斗

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    由始至终，加倍快捷

    3 种加速熨烫的方法

    • 20 克/分钟蒸汽输出；70 克蒸汽束喷射
    • 不黏底板
    • 防水垢
    • 1400 瓦
    出众的喷水功能，均匀润湿织物

    出众的喷水功能，均匀润湿织物

    喷雾功能产生细腻的水雾，均匀润湿衣物，使熨衣效果更理想，轻松除去皱褶。

    除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢

    除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢

    操作这款蒸汽电熨斗时，可使用普通自来水。熨斗本身配有除垢滑块，可轻松地去除熨斗内的水垢。在使用普通自来水的情况下，您应该每月使用一次除垢功能，以维护飞利浦蒸汽电熨斗的性能。

    高达 20 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳

    高达 20 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳

    高达 20 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳。

    不黏底板涂层

    不黏底板涂层

    您的飞利浦电熨斗底板覆盖有特制的不黏涂层，在各种布料上均能顺畅滑动。

    底板前端三效准确尖形设计，带来出众的控制和可视性

    底板前端三效准确尖形设计，带来出众的控制和可视性

    这款飞利浦电熨斗的尖端采用 3 种准确设计：分别为底板前端尖型设计、钮扣沟槽和圆滑导角边缘设计。底板前端三效准确尖形设计，让您可以轻松到达难熨区域，例如按钮周围或褶皱之间。

    蒸汽束喷射可达 70 克

    蒸汽束喷射可达 70 克

    熨斗具有 70 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶。

    功率高达 1400 瓦，可提供持久强劲的蒸汽输出

    功率高达 1400 瓦，可提供持久强劲的蒸汽输出

    功率高达 1400 瓦，可提供持久强劲的蒸汽输出。

    均匀分布蒸汽，实现高效熨烫

    得益于精心雕琢的底板设计，令蒸汽在整个底板上均匀分布。这样更省力，润湿衣物更均匀，更节省时间，轻松完成熨烫。

    技术规格

    • 除水垢系统

      除水垢溶液
      自动清洁

    • 易于使用

      水箱容量
      200  ml
      轻松到达难熨区域
      底板前端三效准确尖形设计

    • 快速强效去皱

      持续蒸汽输出
      20  g/min
      底板
      不黏底板
      功率
      1400  W
      蒸汽输出
      喷水功能
      蒸汽束喷射
      70  g

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