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    蒸汽电熨斗

    GC1421/02

    简单、快捷和高效

    精彩生活怎能因家务琐事劳神费事，您定会希望这些工作越快做完越好。这款优质的电熨斗具有特别设计的蒸汽孔和不黏底板，皆以速度制胜。

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    高达 17 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳。

    不黏底板涂层

    不黏底板涂层

    您的飞利浦电熨斗底板覆盖有特制的不黏涂层，在各种布料上均能顺畅滑动。

    自动除垢功能帮助防止水垢聚积

    自动除垢功能帮助防止水垢聚积

    利用除垢功能，您只需用水冲洗飞利浦熨斗水箱即可清除其中的水垢颗粒，延长熨斗的使用寿命。

    熨烫温度就绪指示灯

    熨烫温度就绪指示灯

    达到所需的熨烫温度时，指示灯将熄灭。

    加大 200 毫升水箱，减少重复注水的麻烦

    加大 200 毫升水箱，减少重复注水的麻烦，一次可熨烫更多衣物。

    特设蒸汽孔，确保汽流畅通无阻

    特设的蒸汽孔样式，确保汽流畅通无阻，除皱更有效。

    技术规格

    • 技术规格

      挂烫机重量
      1.06  kg

    • 易于使用

      随时重注
      水箱容量
      200  ml

    • 快速强效去皱

      持续蒸汽输出
      17  g/min
      底板
      不黏底板
      功率
      1200  W
      喷水功能

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