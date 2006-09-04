1700 series 蒸汽电熨斗
快速有效 - 舒心保证
精彩生活怎能因家务琐事劳神费事，您定会希望这些工作越快做完越好。这款优质的电熨斗采用特殊的尖端设计，特设的蒸汽孔和顺滑底板，皆以速度制胜。 查看所有优势
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1400 瓦功率，可提供持久强劲的蒸汽输出
这款强劲的电熨斗加热迅速，可在熨烫期间保持十分稳定的温度，除皱轻而易举。
高达 17 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳
高达 17 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳。
强化涂层顺滑底板，熨烫各种面料更顺滑
强化涂层顺滑底板，熨烫各种面料更顺滑。
双效活性除垢装置有效防止水垢聚积
飞利浦蒸汽电熨斗的双效除垢装置可利用水垢溶解片和方便的自动除垢功能，有效防止水垢聚积。
出众的喷水功能，均匀润湿织物
喷水功能产生细腻的水雾，均匀润湿衣物，使熨衣效果理想，轻松除去皱褶。
加大 180 毫升水箱，减少重复注水的麻烦
加大 180 毫升水箱，减少重复注水的麻烦，一次可熨烫更多衣物。
强劲蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶
强劲蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶
技术规格
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技术规格
- 功率
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1400
- 频率
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50-60
- 电压
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220 - 240
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重量和尺寸
- 产品重量
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1.06
- 产品尺寸
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26.1 x 11.5 x 13.6
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易于使用
- 控制
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- 轻松到达难熨区域
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钮扣沟槽
- 方便安装和储藏
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集成式电线储藏格解决方案
- 快速加热
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是
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熨烫加倍舒适
- 电线长度
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1,8
m
- 倍感舒适
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180 度线缆灵活性
- 防水垢管理
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双效活性除垢装置
- 使用安全
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高于摔破测试能力国际标准
- 适合使用自来水
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是
- 水箱容量
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180
ml
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轻松除皱
- 持续蒸汽
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最高可达 17 克/分钟
- 底板
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理想的蒸汽孔样式
- 喷水功能
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是
- 轻松到达难熨区域
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底板前端尖型设计
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