充电底座可在 6 秒钟内为熨斗充电

小巧智能的充电底座具有强劲的无绳蒸汽性能。享受任意移动的自由，无需更改熨烫模式：当您重新安排衣物时，熨斗会自行在小巧智能的充电底座上充电。为确保持续的蒸汽性能，智能充电底座将通过黄色指示灯表示正在为熨斗充电，并确保熨斗在 6 秒钟内充满电。蓝色指示灯表示电熨斗可以使用了。