Easyspeed plus cordless 无绳蒸汽电熨斗
由始至终，快速的无绳熨烫
具有小巧的智能充电底座和灯光反馈 查看所有优势
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Easyspeed plus cordless 无绳蒸汽电熨斗
由始至终，快速的无绳熨烫
- 35 克/分钟蒸汽输出；130 克蒸汽束喷射
- 涂金陶瓷底板
- 防水垢
- 1900 瓦
熨斗配有智能灯光反馈指示灯
智能灯光反馈可随时指示熨斗状态。
最高 35 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳
最高 35 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳。
130 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶
蒸汽束喷射可用于垂直蒸汽熨烫和顽固皱褶。
充电底座可在 6 秒钟内为熨斗充电
小巧智能的充电底座具有强劲的无绳蒸汽性能。享受任意移动的自由，无需更改熨烫模式：当您重新安排衣物时，熨斗会自行在小巧智能的充电底座上充电。为确保持续的蒸汽性能，智能充电底座将通过黄色指示灯表示正在为熨斗充电，并确保熨斗在 6 秒钟内充满电。蓝色指示灯表示电熨斗可以使用了。
防刮擦不黏涂金陶瓷底板
防刮擦不黏涂金陶瓷底板，确保在各式可熨面料上顺畅滑动。
便于存放线缆的绕线装置
电源线可以围着搁架缠绕，从而使产品便于储藏。
锁上并提携熨斗，确保熨烫后稳固存放
熨烫后安全存放在底座上。线绳可缠绕在底座上，使产品便于存放。
技术规格
-
易于使用
- 水箱容量
-
270
ml
- 安全自动关熄
-
是
- 存储解决方案
-
搬运锁
- 防滴漏功能
-
是
- 电线储藏格
-
电线储藏格
- 电源线长度
-
1.6
m
- 智能灯光反馈
-
是
-
快速强效去皱
- 持续蒸汽输出
-
35
g/min
- 底板
-
涂金陶瓷
- 功率
-
1900
W
- 垂直蒸汽熨烫
-
是
- 喷水功能
-
是
- 蒸汽束喷射
-
130
g
- 可调蒸汽量设置
-
是
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