如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
与原有型号相比，EasyTouch 挂烫机蒸汽加强 20% ，喷嘴喷出 35 克/分钟持久蒸汽，从而实现瞬间除皱
设定所需要的蒸汽量输出，即可在各种面料上获得理想效果。较薄衣物可使用低档位蒸汽，较厚衣物和外套则使用更强劲的蒸汽。
与原有型号相比，这款挂烫机蒸汽面板加大 40%*。这使您可以一次覆盖更大的衣物面积，从而更高效地进行蒸汽熨烫。
1.4 升大的分离式水箱采用 80% 加大注水孔*，与原有型号相比，更易于注水和清洁，使水箱更卫生。
与可调双杆衣架集成，使用蒸汽挂烫机时悬挂衣物。可伸缩设计，便于存放。
定期使用易冲洗除垢功能，延长产品的使用寿命。
整合式衣架，使用挂烫机时可轻松悬挂衬衫、连衣裙和裤子等衣物
您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种面料。它也十分适合熨烫丝绸和羊绒等精细面料。
热蒸汽让衣服平整如新，杀灭 99% 以上的细菌和尘螨*。无需频繁水洗和干洗，节约时间和金钱，衣服却穿得更久。
随附防烫手套，可在进行蒸汽熨烫时保护双手。
快速除皱
易于使用
包含附件
尺寸和重量
保修
绿色效能