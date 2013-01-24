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Easy Touch

立式熨烫机

GC485/48
  • 轻松除皱每一天 轻松除皱每一天 轻松除皱每一天
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    Easy Touch 立式熨烫机

    GC485/48

    轻松除皱每一天

    飞利浦 EasyTouch立式蒸汽熨烫机，3 档蒸汽设定，适合各种面料。可调节双杆衣架，适用于多种高度设置。请定期使用易冲洗除垢功能，延长产品的使用寿命。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥399.00

    Easy Touch 立式熨烫机

    轻松除皱每一天

    飞利浦 EasyTouch立式蒸汽熨烫机，3 档蒸汽设定，适合各种面料。可调节双杆衣架，适用于多种高度设置。请定期使用易冲洗除垢功能，延长产品的使用寿命。 查看所有优势

    轻松除皱每一天

    飞利浦 EasyTouch立式蒸汽熨烫机，3 档蒸汽设定，适合各种面料。可调节双杆衣架，适用于多种高度设置。请定期使用易冲洗除垢功能，延长产品的使用寿命。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥399.00

    Easy Touch 立式熨烫机

    轻松除皱每一天

    飞利浦 EasyTouch立式蒸汽熨烫机，3 档蒸汽设定，适合各种面料。可调节双杆衣架，适用于多种高度设置。请定期使用易冲洗除垢功能，延长产品的使用寿命。 查看所有优势

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      轻松除皱每一天

      使用飞利浦小巧的蒸汽挂烫机

      • 1800 瓦，35 克/分钟
      • 蒸汽面板加大 40%*
      • 80% 加大注水孔*
      • 2 档蒸汽量选择
      20% 更强劲 * 35 克/分钟持久蒸汽

      20% 更强劲 * 35 克/分钟持久蒸汽

      与原有型号相比，EasyTouch 挂烫机蒸汽加强 20% ，喷嘴喷出 35 克/分钟持久蒸汽，从而实现瞬间除皱

      2 档蒸汽量设定，适合不同类型的面料

      2 档蒸汽量设定，适合不同类型的面料

      设定所需要的蒸汽量输出，即可在各种面料上获得理想效果。较薄衣物可使用低档位蒸汽，较厚衣物和外套则使用更强劲的蒸汽。

      蒸汽面板加大 40%*，一次熨烫更大面积

      蒸汽面板加大 40%*，一次熨烫更大面积

      与原有型号相比，这款挂烫机蒸汽面板加大 40%*。这使您可以一次覆盖更大的衣物面积，从而更高效地进行蒸汽熨烫。

      1.4 升水箱，采用 80% 加大注水孔*

      1.4 升水箱，采用 80% 加大注水孔*

      1.4 升大的分离式水箱采用 80% 加大注水孔*，与原有型号相比，更易于注水和清洁，使水箱更卫生。

      可调节双杆衣架，适用于多种高度设置

      可调节双杆衣架，适用于多种高度设置

      与可调双杆衣架集成，使用蒸汽挂烫机时悬挂衣物。可伸缩设计，便于存放。

      易冲洗除垢功能可高效使用很多年

      易冲洗除垢功能可高效使用很多年

      定期使用易冲洗除垢功能，延长产品的使用寿命。

      整合式衣架

      整合式衣架

      整合式衣架，使用挂烫机时可轻松悬挂衬衫、连衣裙和裤子等衣物

      安全适用于各种衣物

      安全适用于各种衣物

      您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种面料。它也十分适合熨烫丝绸和羊绒等精细面料。

      蒸汽可杀灭 99% 以上的细菌和尘螨*

      蒸汽可杀灭 99% 以上的细菌和尘螨*

      热蒸汽让衣服平整如新，杀灭 99% 以上的细菌和尘螨*。无需频繁水洗和干洗，节约时间和金钱，衣服却穿得更久。

      使用蒸汽喷射熨烫时，防烫手套可为您提供额外保护

      使用蒸汽喷射熨烫时，防烫手套可为您提供额外保护

      随附防烫手套，可在进行蒸汽熨烫时保护双手。

      外形小巧，便于存放

      外形小巧，便于存放

      技术规格

      • 快速除皱

        持续蒸汽
        35  克/分钟
        功率
        1800  瓦
        加热时间
        2  分钟
        垂直蒸汽
        Y
        电压
        220-240  伏
        可调蒸汽量
        2

      • 易于使用

        安全适用于所有可熨烫面料
        即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
        水箱容量
        1400  毫升
        分离式水箱
        Y
        电源线长度
        1.6  米
        在使用过程中随时重新注水
        Y

      • 包含附件

        衣架
        Y
        防烫手套为您提供更多保护
        Y
        可调节双杆衣架
        Y

      • 尺寸和重量

        包装尺寸 (WxHxL)
        34.5 x 40 x 40 厘米  厘米
        产品尺寸 (WxHxL)
        27.7 x 31.5 x 30.9 厘米  厘米
        包装总重量
        4.6  千克
        电熨斗的重量
        0.33  千克
        熨斗 + 基座重量
        3.4  千克
        最大支撑杆长度
        155  厘米

      • 保修

        2 年全球保修
        Y

      • 绿色效能

        用户手册
        100%可回收纸

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          • * 由第三方机构进行检测，汽蒸时间为 1 分钟，针对的细菌类型：大肠杆菌 8099、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231（除菌技术标准 2002-2.1.5）
          • 与 GC509 相比