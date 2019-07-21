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    Easy Touch 立式熨烫机

    GC487/88

    轻松除皱每一天

    飞利浦 EasyTouch立式蒸汽熨烫机，3 档蒸汽设定，适合各种面料。较薄衣物使用低档位蒸汽，较厚衣物和外套则使用更强劲的蒸汽。请定期使用易冲洗除垢功能，延长产品的使用寿命。

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    Easy Touch 立式熨烫机

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    轻松除皱每一天

    使用飞利浦小巧的蒸汽挂烫机

    • 1800 瓦，35 克/分钟
    • 蒸汽面板加大 40%*
    • 80% 加大注水孔*
    • 3 档蒸汽量选择
    20% 更强劲 * 35 克/分钟持久蒸汽

    20% 更强劲 * 35 克/分钟持久蒸汽

    与原有型号相比，EasyTouch 挂烫机蒸汽加强 20% ，喷嘴喷出 35 克/分钟持久蒸汽，从而实现瞬间除皱

    3 档蒸汽设定，适合各种面料

    3 档蒸汽设定，适合各种面料

    设定所需蒸汽输出，以在各种面料上获得理想效果。较薄衣物使用低档位蒸汽，较厚衣物和外套则使用更强劲的蒸汽。

    外形小巧，便于存放

    外形小巧，便于存放

    外形小巧，便于存放

    蒸汽面板加大 40%*，一次熨烫更大面积

    蒸汽面板加大 40%*，一次熨烫更大面积

    与原有型号相比，这款挂烫机蒸汽面板加大 40%*。这使您可以一次覆盖更大的衣物面积，从而更高效地进行蒸汽熨烫。

    1.4 升水箱，采用 80% 加大注水孔*

    1.4 升水箱，采用 80% 加大注水孔*

    1.4 升大的分离式水箱采用 80% 加大注水孔*，与原有型号相比，更易于注水和清洁，使水箱更卫生。

    可调节双杆衣架，适用于多种高度设置

    可调节双杆衣架，适用于多种高度设置

    与可调双杆衣架集成，使用蒸汽挂烫机时悬挂衣物。可伸缩设计，便于存放。

    易冲洗除垢功能可高效使用很多年

    易冲洗除垢功能可高效使用很多年

    定期使用易冲洗除垢功能，延长产品的使用寿命。

    熨烫垫实现轻松蒸汽熨烫

    熨烫垫实现轻松蒸汽熨烫

    优质的熨烫垫支撑，更易于获得笔挺的熨烫效果。

    整合式衣架

    整合式衣架

    整合式衣架，使用挂烫机时可轻松悬挂衬衫、连衣裙和裤子等衣物

    安全适用于各种衣物

    安全适用于各种衣物

    您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种面料。它也十分适合熨烫丝绸和羊绒等精细面料。

    蒸汽可杀灭 99% 以上的细菌和尘螨*

    蒸汽可杀灭 99% 以上的细菌和尘螨*

    热蒸汽让衣服平整如新，杀灭 99% 以上的细菌和尘螨*。无需频繁水洗和干洗，节约时间和金钱，衣服却穿得更久。

    使用蒸汽喷射熨烫时，防烫手套可为您提供额外保护

    使用蒸汽喷射熨烫时，防烫手套可为您提供额外保护

    随附防烫手套，可在进行蒸汽熨烫时保护双手。

    技术规格

    • 易于使用

      安全适用于所有可熨烫面料
      即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
      水箱容量
      1400  ml
      分离式水箱
      在使用过程中随时重新注水
      电源线长度
      1.6  m

    • 包含附件

      衣架
      防烫手套为您提供更多保护
      StyleMat
      可调节双杆衣架

    • 保修

      2 年全球保修

    • 快速去皱

      功率
      1800  W
      持续蒸汽
      35  g/min
      垂直蒸汽
      电压
      220-240  V
      直接使用
      2  minute(s)
      可调蒸汽量
      3

    • 绿色效能

      用户手册
      100% 再生纸

    • 尺寸和重量

      挂烫机重量
      0.33  kg
      包装尺寸 (WxHxL)
      34.5 x 40 x 40 厘米  cm
      熨衣板重量
      0.1  kg
      产品尺寸（宽 x 高 x 长）
      27.7 x 31.5 x 30.9 厘米  cm
      包装总重量
      4.8  kg
      熨斗 + 基座重量
      3.4  kg
      最大支撑杆长度
      155  cm

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    奖项

    • * 由第三方机构进行检测，汽蒸时间为 1 分钟，针对的细菌类型：大肠杆菌 8099、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231（除菌技术标准 2002-2.1.5）
    • 与 GC509 相比

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