Azur 蒸汽电熨斗
每次都能呈现出色效果
凭借快速除垢以及具有增强防刮花功能的旗舰版蒸汽顺滑底板，实现长效出众性能。 查看所有优势
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每次都能呈现出色效果
采用我们优质的防刮擦底板
- 40 克/分钟* 持续蒸汽
- 220 克* 蒸汽束喷射
- 旗舰版蒸汽顺滑底板
高达 200 克* 蒸汽束喷射，可去除顽固皱褶
深入地穿透织物，轻松去除顽固皱褶。
快速除垢系统易于清洁您的电熨斗
快速除垢系统易于清洁您的电熨斗且提供持久蒸汽性能
自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗
如果让熨斗保持不动，则其会自动关闭。平放时，其会在 30 秒后自动关闭。竖放时，其会在 8 分钟后自动关闭。
旗舰版蒸汽顺滑底板：我们的出色滑动和抗刮擦底板
我们专业的旗舰版蒸汽顺滑底板是提供顺畅滑动和较大防刮擦性能的优质底板。
2200 瓦，可实现快速加热，带来强劲性能
提供快速加热和强劲的性能，快速完成熨烫
40 克/分钟* 的蒸汽输出，去皱效果出色
高达 40 克/分钟* 的持续蒸汽输出可提供合适的蒸汽量，高效去除所有褶皱。
技术规格
-
易于使用
- 水箱容量
-
300
ml
- 底板顺滑性能
-
4
stars
- 底板名称
-
旗舰版蒸汽顺滑底板
- 灵活线缆（旋转式）
-
360 度灵活线缆
- 适合自来水
-
是
- 防滴漏功能
-
是
- 电源线长度
-
2.5
m
- 集成电源插头
-
是
- 从手柄选择蒸汽量
-
是
- 底板防刮擦
-
5
stars
- 自动关闭
-
是
- 指示灯
-
是
-
保修
- 2 年全球保修
-
是
-
技术
- 适合所有可熨烫面料
-
是
-
快速去除褶皱
- 压力
-
40 克/分钟
- 功率
-
2200
W
- 持续蒸汽
-
40 克/分钟*
- 垂直蒸汽
-
是
- 可调蒸汽量
-
是
- 直接使用
-
2
minute(s)
- 喷水
-
是
- 蒸汽束喷射
-
220 克*
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绿色效能
- 产品包装
-
100% 可回收
- 用户手册
-
100% 再生纸
-
规模管理
- 除垢和清洁
-
Quick Calc Release
-
尺寸和重量
- 挂烫机重量
-
1.669
kg
- 包装尺寸 (WxHxL)
-
13.7 x 16.7 x 33.2
cm
- 产品尺寸（宽 x 高 x 长）
-
12.88 x 15.33 x 31.95
cm
- 包装总重量
-
1.908
kg
- 由飞利浦实验室进行测试，电源电压为 220V，采用最大蒸汽量
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