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    Azur 蒸汽电熨斗

    GC4905/48

    每次都能呈现出色效果

    凭借快速除垢以及具有增强防刮花功能的旗舰版蒸汽顺滑底板，实现长效出众性能。

    查看所有优势

    Azur 蒸汽电熨斗

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    每次都能呈现出色效果

    采用我们优质的防刮擦底板

    • 45 克/分钟持续蒸汽输出
    • 240 克蒸汽束喷射
    • 旗舰版蒸汽顺滑底板
    快速除垢系统易于清洁您的电熨斗

    快速除垢系统易于清洁您的电熨斗

    快速除垢系统易于清洁您的电熨斗且提供持久蒸汽性能

    自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

    自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

    如果让熨斗保持不动，则其会自动关闭。平放时，其会在 30 秒后自动关闭。竖放时，其会在 8 分钟后自动关闭。

    高达 240 克蒸汽束喷射，可去除顽固皱褶

    深入地穿透织物，轻松去除顽固皱褶。

    旗舰版蒸汽顺滑底板：我们的出色滑动和抗刮擦底板

    我们专业的旗舰版蒸汽顺滑底板是提供顺畅滑动和较大防刮擦性能的优质底板。

    2200 瓦，可实现快速加热，带来强劲性能

    提供快速加热和强劲的性能，快速完成熨烫

    高达 45 克/分钟的蒸汽输出，除皱更快

    强劲恒定的蒸汽输出可让高达 50% 更多的蒸汽渗透到面料中，从而更快地除皱。

    技术规格

    • 易于使用

      水箱容量
      300  ml
      底板顺滑性能
      4  stars
      底板名称
      旗舰版蒸汽顺滑底板
      灵活线缆（旋转式）
      360 度灵活线缆
      适合自来水
      防滴漏功能
      电源线长度
      2.5  m
      集成电源插头
      从手柄选择蒸汽量
      底板防刮擦
      5  stars
      自动关闭
      指示灯

    • 保修

      2 年全球保修

    • 技术

      适合所有可熨烫面料

    • 快速去除褶皱

      压力
      45 克/分钟
      功率
      2200  W
      蒸汽束喷射
      240  g
      持续蒸汽
      45  g/min
      垂直蒸汽
      可调蒸汽量
      直接使用
      2  minute(s)
      喷水

    • 绿色效能

      产品包装
      100% 可回收
      用户手册
      100% 再生纸

    • 规模管理

      除垢和清洁
      Quick Calc Release

    • 尺寸和重量

      挂烫机重量
      1.669  kg
      包装尺寸 (WxHxL)
      13.7 x 16.7 x 33.2  cm
      产品尺寸（宽 x 高 x 长）
      12.88 x 15.33 x 31.95  cm
      包装总重量
      1.908  kg

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