OptimalTemp 智能温控科技：温度的完美结合

全新的革命性的熨烫技术将温度和蒸汽完美结合在一起。确保您可以进行快速熨烫，在粗布织品上带来理想效果，无需设置即可在任何可熨烫织物上实现安全熨烫。蒸汽和温度的完美结合：1) 智能控制处理器设置适当的温度。2) HeatFlow 技术确保均匀的蒸汽和平衡的温度。