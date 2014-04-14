全新的革命性的熨烫技术将温度和蒸汽完美结合在一起。确保您可以进行快速熨烫，在粗布织品上带来理想效果，无需设置即可在任何可熨烫织物上实现安全熨烫。蒸汽和温度的完美结合：1) 智能控制处理器设置适当的温度。2) HeatFlow 技术确保均匀的蒸汽和平衡的温度。
安全适用于所有面料，即使是精细的面料，如丝绸、开士米、羊毛、聚酯纤维。一些独立熨斗检测机构在十分敏感的可熨烫面料上使用 PerfectCare，并且证实熨烫效果优秀。
使用简单方便，无需人工调节。您现在即可一件接一件地熨烫可熨烫的衣物，而无需等待或调节熨斗的温度旋钮。
T-ionicGlide 是飞利浦的优质底板。为 OptimalTemp 智能温控科技电熨斗提供了顺滑和防刮擦的新标准。采用专利技术的新涂层可确保获得出众的效果。这款蒸汽电熨斗具有精心设计的形状和通气孔，确保蒸汽均匀分布，轻松除皱。
PerfectCare Azur 蒸汽电熨斗拥有双重活性除垢：精巧融合水垢分解和定期自动清洁，减少水垢积聚。适合使用自来水。为了获得更佳的熨烫效果，我们建议您使用不含矿物质的水。这可确保熨斗提供持续蒸汽流。
熨斗无人看管时将自动关闭。如果将其放置在搁架上，会在 3 分钟后关闭。如果将其水平放置，会在 2 分钟后关闭。
蒸汽电熨斗的四重精细尖端设计让您可以在熨烫时接触难以触及的区域。钮扣沟槽设计能贴近钮扣周围熨烫；为快速熨烫而设计的形状，可视性更佳；强力蒸汽喷射区域可集中喷射蒸汽束，纤细尖端可熨烫精细面料，使四重精细尖端设计完美无缺。
智能灯光反馈可随时指示熨斗状态。
高达 45 克/分钟的持续蒸汽输出可提供理想蒸汽量，高效去除褶皱。
蒸汽束喷射可用于垂直蒸汽熨烫和顽固皱褶。
百分之百的快速熨烫，无需分类。更为高效的蒸汽熨烫您的所有衣物。
除水垢系统
技术规格
易于使用
可持续发展
快速强效去皱
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