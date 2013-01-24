DynamiQ 模式，智能蒸汽释放，带来卓越效果

得益于 DynamiQ 传感器，蒸汽电熨斗中采用的先进动作传感器可精确感知电熨斗的移动方式及静止时间。DynamiQ 蒸汽模式可在熨烫需要时自动释放适当量的蒸汽，以实现更快的熨烫效果。当电熨斗移动时，可自动启动蒸汽模式，且在不移动时停止，带来终极的便利体验，让熨烫毫不费力。