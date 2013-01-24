主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

Azur Elite

采用 OptimalTEMP 智能温控科技的蒸汽电熨斗

GC5034/28
  • 我们智能且强劲的蒸汽电熨斗 我们智能且强劲的蒸汽电熨斗 我们智能且强劲的蒸汽电熨斗
    -{discount-value}
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause

    Azur Elite 采用 OptimalTEMP 智能温控科技的蒸汽电熨斗

    GC5034/28

    我们智能且强劲的蒸汽电熨斗

    强大、智能的电熨斗可确保快速获得卓越熨烫效果。凭借 OptimalTEMP 智能温控科技，可熨烫从牛仔面料到丝绸面料的所有可熨烫衣物。高级 DynamiQ 蒸汽模式可确保随时提供强劲的蒸汽量。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,299.00

    Azur Elite 采用 OptimalTEMP 智能温控科技的蒸汽电熨斗

    我们智能且强劲的蒸汽电熨斗

    强大、智能的电熨斗可确保快速获得卓越熨烫效果。凭借 OptimalTEMP 智能温控科技，可熨烫从牛仔面料到丝绸面料的所有可熨烫衣物。高级 DynamiQ 蒸汽模式可确保随时提供强劲的蒸汽量。 查看所有优势

    我们智能且强劲的蒸汽电熨斗

    强大、智能的电熨斗可确保快速获得卓越熨烫效果。凭借 OptimalTEMP 智能温控科技，可熨烫从牛仔面料到丝绸面料的所有可熨烫衣物。高级 DynamiQ 蒸汽模式可确保随时提供强劲的蒸汽量。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,299.00

    Azur Elite 采用 OptimalTEMP 智能温控科技的蒸汽电熨斗

    我们智能且强劲的蒸汽电熨斗

    强大、智能的电熨斗可确保快速获得卓越熨烫效果。凭借 OptimalTEMP 智能温控科技，可熨烫从牛仔面料到丝绸面料的所有可熨烫衣物。高级 DynamiQ 蒸汽模式可确保随时提供强劲的蒸汽量。 查看所有优势

    相似产品

    See all steam-iron

      我们智能且强劲的蒸汽电熨斗

      安全适用于所有可熨烫衣物，采用智能蒸汽释放

      • 2200 瓦
      • 55 克/分钟持续蒸汽输出
      • 260 克蒸汽束喷射
      • SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板
      OptimalTemp 智能温控科技：安全适用于所有可熨烫衣物，无需设置

      OptimalTemp 智能温控科技：安全适用于所有可熨烫衣物，无需设置

      得益于采用 OptimalTemp 智能温控科技，我们保证这款电熨斗不会烫坏任何可熨烫的衣物且您可以安全地采用任何顺序熨烫从牛仔布到丝绸、从亚麻到羊绒的所有衣物，无需等待温度更改以调节或预分类衣物。采用 OptimalTemp 智能温控科技的飞利浦蒸汽电熨斗令熨烫更轻松，更快速，且经过独立织物专家测试。

      DynamiQ 模式，智能蒸汽释放，带来卓越效果

      DynamiQ 模式，智能蒸汽释放，带来卓越效果

      得益于 DynamiQ 传感器，蒸汽电熨斗中采用的先进动作传感器可精确感知电熨斗的移动方式及静止时间。DynamiQ 蒸汽模式可在熨烫需要时自动释放适当量的蒸汽，以实现更快的熨烫效果。当电熨斗移动时，可自动启动蒸汽模式，且在不移动时停止，带来终极的便利体验，让熨烫毫不费力。

      便利的蒸汽模式：DynamiQ、MAX、ECO 和 OFF

      便利的蒸汽模式：DynamiQ、MAX、ECO 和 OFF

      提供多个蒸汽模式供您选择。DynamiQ 模式在您需要时自动提供适当量的蒸汽；Max 模式提供强劲持久的蒸汽，可去除顽固皱褶；ECO 蒸汽模式提供少量的持续蒸汽，可节能高达 20%；OFF 蒸汽模式可让您关闭蒸汽

      2200 瓦，可实现快速加热，带来强大的性能

      2200 瓦，可实现快速加热，带来强大的性能

      提供快速加热和强劲的性能，快速完成熨烫

      高达 260 克蒸汽束喷射，可去除顽固皱褶

      高达 260 克蒸汽束喷射，可去除顽固皱褶

      深入地穿透织物，轻松去除顽固皱褶。

      增压蒸汽泵可发出高达 50% 更多蒸汽，让其渗透面料*

      增压蒸汽泵可发出高达 50% 更多蒸汽，让其渗透面料*

      我们内置的增压蒸汽泵可提供高达 50% 更强劲的持续蒸汽，从而更快速地除皱。

      高达 55 克/分钟的蒸汽输出，除皱更快

      高达 55 克/分钟的蒸汽输出，除皱更快

      强劲恒定的蒸汽输出可让高达 50% 更多的蒸汽渗透到面料中，从而更快地除皱。

      15 秒快速除垢，提供持久蒸汽性能

      15 秒快速除垢，提供持久蒸汽性能

      改进的蒸汽产生性能可确保轻松除垢，现在，可在容器中收集 5 倍更多的污垢*。具有快速除垢功能，可在 15 秒内轻松拆下和倒空容器，每天都带来持久蒸汽性能。

      SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板，可提供出色顺滑效果

      SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板，可提供出色顺滑效果

      我们特别的 SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板采用高级钛金属层和 6 层涂层，可在所有可熨烫衣物上提供出色顺滑效果。不黏、防刮擦且易于保持清洁。

      自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

      自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

      如果让熨斗保持不动，则其会自动关闭。平放时，其会在 30 秒后自动关闭。竖放时，其会在 8 分钟后自动关闭。

      技术规格

      • 快速除皱

        持续蒸汽
        55  克/分钟
        功率
        2200  瓦
        蒸汽束喷射
        260  克
        垂直蒸汽

      • 易于使用

        底板名称
        SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板
        水箱容量
        350  毫升
        稳固搁架
        电源线长度
        2.5  米
        防滴漏功能
        加大注水孔
        自动关熄功能

      • 水垢处理

        除垢和清洁
        Quick Calc Release

      • 尺寸和重量

        产品尺寸 (WxHxL)
        33,3 x 17,5 x 13,5  厘米

      • 保修

        2 年全球保修

      • 绿色效能

        节能模式
        用户手册
        100%可回收纸

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      查找备件或附件

      转至部件和附件

      适用于此产品的附件

      查看全部附件
        电话订购:4008 800 008
        * 官方建议零售价

        推荐产品

          最近查看的产品

            • 与 GC4910 相比
            • 适合所有可熨烫面料