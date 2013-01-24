我们智能且强劲的蒸汽电熨斗
强大、智能的电熨斗可确保快速获得卓越熨烫效果。凭借 OptimalTEMP 智能温控科技，可熨烫从牛仔面料到丝绸面料的所有可熨烫衣物。高级 DynamiQ 蒸汽模式可确保随时提供强劲的蒸汽量。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
我们智能且强劲的蒸汽电熨斗
强大、智能的电熨斗可确保快速获得卓越熨烫效果。凭借 OptimalTEMP 智能温控科技，可熨烫从牛仔面料到丝绸面料的所有可熨烫衣物。高级 DynamiQ 蒸汽模式可确保随时提供强劲的蒸汽量。 查看所有优势
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我们智能且强劲的蒸汽电熨斗
强大、智能的电熨斗可确保快速获得卓越熨烫效果。凭借 OptimalTEMP 智能温控科技，可熨烫从牛仔面料到丝绸面料的所有可熨烫衣物。高级 DynamiQ 蒸汽模式可确保随时提供强劲的蒸汽量。 查看所有优势
得益于采用 OptimalTemp 智能温控科技，我们保证这款电熨斗不会烫坏任何可熨烫的衣物且您可以安全地采用任何顺序熨烫从牛仔布到丝绸、从亚麻到羊绒的所有衣物，无需等待温度更改以调节或预分类衣物。采用 OptimalTemp 智能温控科技的飞利浦蒸汽电熨斗令熨烫更轻松，更快速，且经过独立织物专家测试。
得益于 DynamiQ 传感器，蒸汽电熨斗中采用的先进动作传感器可精确感知电熨斗的移动方式及静止时间。DynamiQ 蒸汽模式可在熨烫需要时自动释放适当量的蒸汽，以实现更快的熨烫效果。当电熨斗移动时，可自动启动蒸汽模式，且在不移动时停止，带来终极的便利体验，让熨烫毫不费力。
提供多个蒸汽模式供您选择。DynamiQ 模式在您需要时自动提供适当量的蒸汽；Max 模式提供强劲持久的蒸汽，可去除顽固皱褶；ECO 蒸汽模式提供少量的持续蒸汽，可节能高达 20%；OFF 蒸汽模式可让您关闭蒸汽
提供快速加热和强劲的性能，快速完成熨烫
深入地穿透织物，轻松去除顽固皱褶。
我们内置的增压蒸汽泵可提供高达 50% 更强劲的持续蒸汽，从而更快速地除皱。
强劲恒定的蒸汽输出可让高达 50% 更多的蒸汽渗透到面料中，从而更快地除皱。
改进的蒸汽产生性能可确保轻松除垢，现在，可在容器中收集 5 倍更多的污垢*。具有快速除垢功能，可在 15 秒内轻松拆下和倒空容器，每天都带来持久蒸汽性能。
我们特别的 SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板采用高级钛金属层和 6 层涂层，可在所有可熨烫衣物上提供出色顺滑效果。不黏、防刮擦且易于保持清洁。
如果让熨斗保持不动，则其会自动关闭。平放时，其会在 30 秒后自动关闭。竖放时，其会在 8 分钟后自动关闭。
快速除皱
易于使用
水垢处理
尺寸和重量
保修
绿色效能