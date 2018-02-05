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已停产

Azur Elite采用 OptimalTEMP 智能温控科技的蒸汽电熨斗

GC5034/28

1 奖励

我们智能且强劲的蒸汽电熨斗

强大、智能的电熨斗可确保快速获得卓越熨烫效果。凭借 OptimalTEMP 智能温控科技，可熨烫从牛仔面料到丝绸面料的所有可熨烫衣物。高级 DynamiQ 蒸汽模式可确保随时提供强劲的蒸汽量。

查看所有优势

安全适用于所有可熨烫衣物，采用智能蒸汽释放

我们智能且强劲的蒸汽电熨斗

  • 2200 瓦

  • 55 克/分钟** 持续蒸汽输出

  • 260 克** 蒸汽束喷射

  • SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板

OptimalTemp 智能温控科技：安全适用于所有可熨烫衣物，无需设置

OptimalTemp 智能温控科技：安全适用于所有可熨烫衣物，无需设置

得益于采用 OptimalTemp 智能温控科技，我们保证这款电熨斗不会烫坏任何可熨烫的衣物且您可以安全地采用任何顺序熨烫从牛仔布到丝绸、从亚麻到羊绒的所有衣物，无需等待温度更改以调节或预分类衣物。采用 OptimalTemp 智能温控科技的飞利浦蒸汽电熨斗令熨烫更轻松，更快速，且经过独立织物专家测试。

DynamiQ 模式，智能蒸汽释放，带来完美效果

DynamiQ 模式，智能蒸汽释放，带来完美效果

得益于 DynamiQ 传感器，蒸汽电熨斗中采用的先进动作传感器可精确感知电熨斗的移动方式及静止时间。DynamiQ 蒸汽模式可在熨烫需要时自动释放适当量的蒸汽，以实现更快的熨烫效果。当电熨斗移动时，可自动启动蒸汽模式，且在不移动时停止，带来终极的便利体验，让熨烫毫不费力。

便利的蒸汽模式：DynamiQ、MAX、ECO 和 OFF

便利的蒸汽模式：DynamiQ、MAX、ECO 和 OFF

提供多个蒸汽模式供您选择。DynamiQ 模式在您需要时自动提供适当量的蒸汽；Max 模式提供强劲持久的蒸汽，可去除顽固皱褶；ECO 蒸汽模式提供少量的持续蒸汽，可节能高达 20%；OFF 蒸汽模式可让您关闭蒸汽

技术规格

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奖项

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免责声明

  1. 与 GC4910 相比

  2. 适合所有可熨烫面料

  3. 由飞利浦实验室进行测试，电源电压为 220 伏，采用最大蒸汽量