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Azur Elite 采用 OptimalTEMP 智能温控科技的蒸汽电熨斗

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GC5034/28

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EU Declaration of conformity Philips Azur Elite Steam Iron with OptimalTEMP technology GC5034/28 - English (US)

  • PDF 文件, 954.7 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips Azur Elite Steam Iron with OptimalTEMP technology

  • PDF 文件, 879.3 kB
  • 13 March 2026

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