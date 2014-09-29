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    DailyTouch 蒸汽挂烫机

    GC506/48

    每天都能穿着没有皱褶的衣服

    全新飞利浦 DailyTouch 蒸汽挂烫机，专为日常快速除皱而设计。只需将衣物挂在 DailyTouch 蒸汽挂烫机的集成衣架杆上，来回移动蒸汽喷 头，便可亲眼见证快速的蒸汽除皱效果。

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    DailyTouch 蒸汽挂烫机

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    每天都能穿着没有皱褶的衣服

    强劲而持续的蒸汽和蒸汽设定

    • 1500 瓦
    • 带挂架的可伸缩支撑杆
    • 2 档蒸汽级别
    • 衣裤褶线夹、防烫手套
    蒸汽强劲而持久

    蒸汽强劲而持久

    喷嘴将喷出强劲而持久的蒸汽，从而可实现瞬间除皱。

    适用于熨烫丝绸等精细面料

    适用于熨烫丝绸等精细面料

    您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种可熨面料。它也十分适合熨烫丝绸等精细面料。

    2 档蒸汽级别

    2 档蒸汽级别

    为不同类型的衣物设置理想蒸汽输出级别，以获得理想效果。

    可伸缩支撑杆

    可伸缩支撑杆

    集成式可调节衣架杆，使用蒸汽挂烫机时悬挂衣物。可伸缩设计，便于存放。

    专用挂架

    专用挂架

    专用挂架，使用蒸汽挂烫机时可轻松悬挂衬衫、女装和裤子等衣物。

    可分离式大水箱

    可分离式大水箱

    可分离式透明大水箱，适合 30 分钟蒸汽熨烫。加大注水孔，方便注水。

    不含 PVC 的硅胶蒸汽管

    不含 PVC 的硅胶蒸汽管

    蒸汽管由硅胶材料制成，是安全、健康使用蒸汽之选。因为家人的安全和健康十分重要，蒸汽管中未使用 PVC。

    加大号蒸汽面板，效果更迅速

    加大号蒸汽面板，效果更迅速

    专用人体工程学蒸汽喷头配有加大蒸汽面板，帮助您实现快速熨烫。

    使用蒸汽喷射熨烫时，防烫手套可为您提供额外保护

    使用蒸汽喷射熨烫时，防烫手套可为您提供额外保护

    随附防烫手套，可在进行蒸汽熨烫时为手提供保护。

    使用附件衣裤褶线夹轻松打造裤缝衣褶

    使用附件衣裤褶线夹轻松打造裤缝衣褶

    使用附件衣裤褶线夹轻松打造裤缝衣褶。

    技术规格

    • 除水垢系统

      适合使用自来水

    • 附件

      防烫手套为您提供更多保护
      衣裤褶线夹
      衣架
      可伸缩支撑杆

    • 技术规格

      电压
      220  V

    • 易于使用

      注水和倒水
      分离式水箱
      安全适用所有面料
      即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
      随时重注
      水箱容量
      1400  ml
      电源线长度
      1.6  m
      软管长度
      1.3  m

    • 可持续发展

      硅胶蒸汽管

    • 快速强效去皱

      持续蒸汽输出
      30  g/min
      功率
      1500  W
      蒸汽输出控制
      2 种设置
      加大号蒸汽面板

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