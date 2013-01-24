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PerfectCare

立式熨烫机

GC625/28
  • 轻轻一熨，即可获得出色除皱效果，不会留下水渍 轻轻一熨，即可获得出色除皱效果，不会留下水渍 轻轻一熨，即可获得出色除皱效果，不会留下水渍
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    PerfectCare 立式熨烫机

    GC625/28

    轻轻一熨，即可获得出色除皱效果，不会留下水渍

    得益于创新的双重加热技术，全新 PerfectCare 蒸汽挂烫机可确保提供出众的蒸汽性能，同时不会留下水渍，从而轻松实现出色效果。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥2,299.00

    PerfectCare 立式熨烫机

    轻轻一熨，即可获得出色除皱效果，不会留下水渍

    得益于创新的双重加热技术，全新 PerfectCare 蒸汽挂烫机可确保提供出众的蒸汽性能，同时不会留下水渍，从而轻松实现出色效果。 查看所有优势

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    官方建议零售价: ￥2,299.00

    PerfectCare 立式熨烫机

    轻轻一熨，即可获得出色除皱效果，不会留下水渍

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      轻轻一熨，即可获得出色除皱效果，不会留下水渍

      采用创新的双重加热技术

      • 最大 600 千帕泵压
      • 高达 90 克蒸汽束喷射
      • 无需除垢
      • OptimalTEMP 加热喷头
      双重加热技术

      双重加热技术

      创新的双重加热技术可在底座瞬间产生蒸汽并在蒸汽喷头重新加热，以获得强劲的渗透蒸汽，从而在获得出色效果的同时不留水渍。

      OptimalTEMP 加热喷头，保证不会烫坏衣物*

      OptimalTEMP 加热喷头，保证不会烫坏衣物*

      蒸汽喷头可自动加热，提供更好的除皱效果，同时不留水渍。采用 OptimalTEMP 技术，可保证不会烫坏所有可熨烫面料。

      强劲持久的蒸汽

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      90 克强劲蒸汽可渗入衣物深层，且具有 35 克/分钟持续蒸汽，可轻松去除褶皱，实现出色的除皱效果。

      蒸汽面板采用三效精准尖角设计，可驾驭衣服难熨的位置

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      蒸汽喷头具有三效精准尖角设计，让您能够驾驭衣领、肩部和按钮之间等难烫位置，带给您更精确的效果。

      稳定的倾斜熨烫板，随附速干熨烫板罩

      稳定的倾斜熨烫板，随附速干熨烫板罩

      它可以倾斜 30°，旨在提供稳定而舒适的支撑，让您轻松打造衣褶裤缝，并获得笔挺效果。支撑板的肩形设计可更好地贴合衣物。该板随附速干熨烫板罩，提供增强的渗透性和透气性。耐用且隔热。

      无需维护引擎，除垢无忧*

      无需维护引擎，除垢无忧*

      蒸汽挂烫机需要定期除垢以确保蒸汽性能。凭借我们全新的创新引擎，可防止水垢积累，从而实现持久蒸汽性能。

      手柄上提供便利的蒸汽选择按钮（3 档设定 + ECO 环保节能）

      手柄上提供便利的蒸汽选择按钮（3 档设定 + ECO 环保节能）

      通过按手柄上的蒸汽选择按钮，您可以针对不同面料轻松选择蒸汽量 - 无需弯腰！设定所需要的蒸汽量输出，即可在各种面料上获得理想效果。较薄衣物可使用低档位蒸汽，较厚衣物和外套则使用更强劲的蒸汽。使用 ECO 环保节能模式可以节能。

      滚轮设计，方便移动

      滚轮设计，方便移动

      采用滚轮设计，便于用户将挂烫机轻松地从一个位置倾斜并拖动到另一个位置。

      可自动切换至待机模式，以安全放心使用

      可自动切换至待机模式，以安全放心使用

      水箱为空时，蒸汽挂烫机可自动切换至待机模式，即使您忘记关闭产品，也可让您安全放心使用。

      蒸汽让衣服平整如新，杀灭 99.9% 的细菌*

      蒸汽让衣服平整如新，杀灭 99.9% 的细菌*

      热蒸汽可让衣服平整如新，并杀灭 99.9% 的细菌*。无需频繁水洗和干洗，节约时间和金钱的同时让衣服穿得更久。

      不含 PVC 的软管

      不含 PVC 的软管

      蒸汽管是安全、健康使用蒸汽之选。因为家人的安全和健康十分重要，蒸汽管中未使用 PVC。

      技术规格

      • 技术

        适合所有可熨烫面料
        Y
        防烫伤设计
        Y
        OptimalTemp 智能温控科技
        Y

      • 快速除皱

        持续蒸汽
        35  克/分钟
        功率
        2200  瓦
        加热时间
        2  分钟
        蒸汽束喷射
        最长 90  克
        随选蒸汽
        Y
        可调蒸汽量
        3  档
        垂直蒸汽
        Y
        电压
        220-240  伏
        压力（千帕）
        最大 600 千帕泵压

      • 易于使用

        水箱容量
        2000  毫升
        分离式水箱
        Y
        电源线长度
        1.6  米
        底板前端的准确尖形设计
        Y
        在使用过程中随时重新注水
        Y
        从手柄选择蒸汽量
        Y
        特殊的注水口
        使用更卫生
        适合自来水
        Y
        自动关熄功能
        Y
        适合所有面料
        即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
        不含 PVC 的软管
        Y

      • 存储

        集成式滚轮
        方便携带

      • 包含附件

        可伸缩支撑杆
        Y
        防烫手套为您提供更多保护
        Y

      • 尺寸和重量

        熨衣板尺寸（宽 x 高 x 长）
        41 x 74.5 x 5.1  厘米
        外罩尺寸（宽 x 高 x 长）
        42.2 x 75.7 x 6.3  厘米
        泡沫层厚度
        外罩厚度：6 毫米  毫米
        熨烫表面
        56.4  厘米
        包装尺寸 (WxHxL)
        46.5 x 51 x 61.5  厘米
        产品尺寸 (WxHxL)
        底座尺寸：32 x 45.2 x 34  厘米
        包装总重量
        11.5  千克
        熨衣板重量
        1.7  千克
        电熨斗的重量
        0.69  千克
        熨斗 + 基座重量
        6.78  千克
        最大支撑杆长度
        从地面到衣架肩端的高度：155  厘米

      • 保修

        2 年全球保修
        Y

      • 绿色效能

        节能模式
        Y
        产品包装
        100% 可回收
        用户手册
        100%可回收纸

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          • 适合所有可熨烫面料
          • 根据 IEC 协议使用硬水进行了 500 小时的测试，以模拟 5 年的使用情况。
          • 由第三方机构进行检测，汽蒸时间为 1 分钟，针对的细菌类型：大肠杆菌 8099、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231（除菌技术标准 2002-2.1.5）