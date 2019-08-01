稳定的倾斜熨烫板，随附速干熨烫板罩

它可以倾斜 30°，旨在提供稳定而舒适的支撑，让您轻松打造衣褶裤缝，并获得笔挺效果。支撑板的肩形设计可更好地贴合衣物。该板随附速干熨烫板罩，提供增强的渗透性和透气性。耐用且隔热。