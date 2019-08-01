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  • 轻轻一熨，即可获得出色除皱效果，不会留下水渍 轻轻一熨，即可获得出色除皱效果，不会留下水渍 轻轻一熨，即可获得出色除皱效果，不会留下水渍

    PerfectCare 立式熨烫机

    GC626/38

    轻轻一熨，即可获得出色除皱效果，不会留下水渍

    得益于创新的双重加热技术，全新 PerfectCare 蒸汽挂烫机可确保提供出众的蒸汽性能，同时不会留下水渍，从而轻松实现出色效果。

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    PerfectCare 立式熨烫机

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    轻轻一熨，即可获得出色除皱效果，不会留下水渍

    采用创新的双重加热技术

    • 最大 600 千帕泵压
    • 高达 90 克蒸汽束喷射
    • 无需除垢
    • OptimalTEMP 加热喷头
    双重加热技术

    双重加热技术

    创新的双重加热技术可在底座瞬间产生蒸汽并在蒸汽喷头重新加热，以获得强劲的渗透蒸汽，从而在获得出色效果的同时不留水渍。

    OptimalTEMP 加热喷头，保证不会烫坏衣物*

    OptimalTEMP 加热喷头，保证不会烫坏衣物*

    蒸汽喷头可自动加热，提供更好的除皱效果，同时不留水渍。采用 OptimalTEMP 技术，可保证不会烫坏所有可熨烫面料。

    强劲持久的蒸汽

    强劲持久的蒸汽

    90 克强劲蒸汽可渗入衣物深层，且具有 35 克/分钟持续蒸汽，可轻松去除褶皱，实现出色的除皱效果。

    蒸汽面板采用三效精准尖角设计，可驾驭衣服难熨的位置

    蒸汽面板采用三效精准尖角设计，可驾驭衣服难熨的位置

    蒸汽喷头具有三效精准尖角设计，让您能够驾驭衣领、肩部和按钮之间等难烫位置，带给您更精确的效果。

    稳定的倾斜熨烫板，随附速干熨烫板罩

    稳定的倾斜熨烫板，随附速干熨烫板罩

    它可以倾斜 30°，旨在提供稳定而舒适的支撑，让您轻松打造衣褶裤缝，并获得笔挺效果。支撑板的肩形设计可更好地贴合衣物。该板随附速干熨烫板罩，提供增强的渗透性和透气性。耐用且隔热。

    无需维护引擎，除垢无忧*

    无需维护引擎，除垢无忧*

    蒸汽挂烫机需要定期除垢以确保蒸汽性能。凭借我们全新的创新引擎，可防止水垢积累，从而实现持久蒸汽性能。

    手柄上提供便利的蒸汽选择按钮（3 档设定 + ECO 环保节能）

    手柄上提供便利的蒸汽选择按钮（3 档设定 + ECO 环保节能）

    通过按手柄上的蒸汽选择按钮，您可以针对不同面料轻松选择蒸汽量 - 无需弯腰！设定所需要的蒸汽量输出，即可在各种面料上获得理想效果。较薄衣物可使用低档位蒸汽，较厚衣物和外套则使用更强劲的蒸汽。使用 ECO 环保节能模式可以节能。

    滚轮设计，方便移动

    滚轮设计，方便移动

    采用滚轮设计，便于用户将挂烫机轻松地从一个位置倾斜并拖动到另一个位置。

    蒸汽让衣服平整如新，杀灭 99.9% 的细菌*

    蒸汽让衣服平整如新，杀灭 99.9% 的细菌*

    热蒸汽可让衣服平整如新，并杀灭 99.9% 的细菌*。无需频繁水洗和干洗，节约时间和金钱的同时让衣服穿得更久。

    不含 PVC 的软管

    不含 PVC 的软管

    蒸汽管是安全、健康使用蒸汽之选。因为家人的安全和健康十分重要，蒸汽管中未使用 PVC。

    可自动切换至待机模式，以安全放心使用

    水箱为空时，蒸汽挂烫机可自动切换至待机模式，即使您忘记关闭产品，也可让您安全放心使用。

    技术规格

    • 存储

      一体式滚轮
      方便携带

    • 易于使用

      水箱容量
      2000  ml
      分离式水箱
      在使用过程中随时重新注水
      适合自来水
      电源线长度
      1.6  m
      底板前端的准确尖形设计
      从手柄选择蒸汽量
      特殊的注水口
      使用更卫生
      自动关熄功能
      安全适用于所有可熨面料
      即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
      不含 PVC 的软管

    • 包含附件

      可伸缩支撑杆
      防烫手套为您提供更多保护

    • 保修

      2 年全球保修

    • 技术

      智能温控科技
      适合所有可熨烫面料
      防烫坏设计

    • 快速去皱

      功率
      2200  W
      蒸汽束喷射
      最长 90  g
      持续蒸汽
      35  g/min
      垂直蒸汽
      电压
      220-240  V
      直接使用
      2  minute(s)
      可调蒸汽量
      3  levels
      随选蒸汽
      压力（千帕）
      最大 600 千帕泵压

    • 绿色效能

      节能模式
      产品包装
      100% 可回收
      用户手册
      100% 再生纸

    • 尺寸和重量

      挂烫机重量
      0.69  kg
      包装尺寸 (WxHxL)
      46.5 x 51 x 61.5  cm
      熨衣板尺寸（宽 x 高 x 长）
      41 x 74.5 x 5.1  cm
      熨衣板重量
      1.7  kg
      产品尺寸（宽 x 高 x 长）
      底座尺寸：32 x 45.2 x 34  cm
      外罩尺寸（宽 x 高 x 长）
      42.2 x 75.7 x 6.3  cm
      包装总重量
      11.5  kg
      泡沫层厚度
      外罩厚度：6 毫米  mm
      熨烫表面
      56.4  cm
      熨斗 + 基座重量
      6.78  kg
      最大支撑杆长度
      从地面到衣架肩端的高度：155  cm

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    奖项

    • 适合所有可熨烫面料
    • 根据 IEC 协议使用硬水进行了 500 小时的测试，以模拟 5 年的使用情况。
    • 由第三方机构进行检测，汽蒸时间为 1 分钟，针对的细菌类型：大肠杆菌 8099、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231（除菌技术标准 2002-2.1.5）

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