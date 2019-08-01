PerfectCare 立式熨烫机
轻轻一熨，即可获得出色除皱效果，不会留下水渍
得益于创新的双重加热技术，全新 PerfectCare 蒸汽挂烫机可确保提供出众的蒸汽性能，同时不会留下水渍，从而轻松实现出色效果。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻轻一熨，即可获得出色除皱效果，不会留下水渍
采用创新的双重加热技术
- 最大 600 千帕泵压
- 高达 90 克蒸汽束喷射
- 无需除垢
- OptimalTEMP 加热喷头
双重加热技术
创新的双重加热技术可在底座瞬间产生蒸汽并在蒸汽喷头重新加热，以获得强劲的渗透蒸汽，从而在获得出色效果的同时不留水渍。
OptimalTEMP 加热喷头，保证不会烫坏衣物*
蒸汽喷头可自动加热，提供更好的除皱效果，同时不留水渍。采用 OptimalTEMP 技术，可保证不会烫坏所有可熨烫面料。
强劲持久的蒸汽
90 克强劲蒸汽可渗入衣物深层，且具有 35 克/分钟持续蒸汽，可轻松去除褶皱，实现出色的除皱效果。
蒸汽面板采用三效精准尖角设计，可驾驭衣服难熨的位置
蒸汽喷头具有三效精准尖角设计，让您能够驾驭衣领、肩部和按钮之间等难烫位置，带给您更精确的效果。
稳定的倾斜熨烫板，随附速干熨烫板罩
它可以倾斜 30°，旨在提供稳定而舒适的支撑，让您轻松打造衣褶裤缝，并获得笔挺效果。支撑板的肩形设计可更好地贴合衣物。该板随附速干熨烫板罩，提供增强的渗透性和透气性。耐用且隔热。
无需维护引擎，除垢无忧*
蒸汽挂烫机需要定期除垢以确保蒸汽性能。凭借我们全新的创新引擎，可防止水垢积累，从而实现持久蒸汽性能。
手柄上提供便利的蒸汽选择按钮（3 档设定 + ECO 环保节能）
通过按手柄上的蒸汽选择按钮，您可以针对不同面料轻松选择蒸汽量 - 无需弯腰！设定所需要的蒸汽量输出，即可在各种面料上获得理想效果。较薄衣物可使用低档位蒸汽，较厚衣物和外套则使用更强劲的蒸汽。使用 ECO 环保节能模式可以节能。
滚轮设计，方便移动
采用滚轮设计，便于用户将挂烫机轻松地从一个位置倾斜并拖动到另一个位置。
蒸汽让衣服平整如新，杀灭 99.9% 的细菌*
热蒸汽可让衣服平整如新，并杀灭 99.9% 的细菌*。无需频繁水洗和干洗，节约时间和金钱的同时让衣服穿得更久。
不含 PVC 的软管
蒸汽管是安全、健康使用蒸汽之选。因为家人的安全和健康十分重要，蒸汽管中未使用 PVC。
可自动切换至待机模式，以安全放心使用
水箱为空时，蒸汽挂烫机可自动切换至待机模式，即使您忘记关闭产品，也可让您安全放心使用。
技术规格
-
存储
- 一体式滚轮
-
方便携带
-
易于使用
- 水箱容量
-
2000
ml
- 分离式水箱
-
是
- 在使用过程中随时重新注水
-
是
- 适合自来水
-
是
- 电源线长度
-
1.6
m
- 底板前端的准确尖形设计
-
是
- 从手柄选择蒸汽量
-
是
- 特殊的注水口
-
使用更卫生
- 自动关熄功能
-
是
- 安全适用于所有可熨面料
-
即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
- 不含 PVC 的软管
-
是
-
包含附件
- 可伸缩支撑杆
-
是
- 防烫手套为您提供更多保护
-
是
-
保修
- 2 年全球保修
-
是
-
技术
- 智能温控科技
-
是
- 适合所有可熨烫面料
-
是
- 防烫坏设计
-
是
-
快速去皱
- 功率
-
2200
W
- 蒸汽束喷射
-
最长 90
g
- 持续蒸汽
-
35
g/min
- 垂直蒸汽
-
是
- 电压
-
220-240
V
- 直接使用
-
2
minute(s)
- 可调蒸汽量
-
3
levels
- 随选蒸汽
-
是
- 压力（千帕）
-
最大 600 千帕泵压
-
绿色效能
- 节能模式
-
是
- 产品包装
-
100% 可回收
- 用户手册
-
100% 再生纸
-
尺寸和重量
- 挂烫机重量
-
0.69
kg
- 包装尺寸 (WxHxL)
-
46.5 x 51 x 61.5
cm
- 熨衣板尺寸（宽 x 高 x 长）
-
41 x 74.5 x 5.1
cm
- 熨衣板重量
-
1.7
kg
- 产品尺寸（宽 x 高 x 长）
-
底座尺寸：32 x 45.2 x 34
cm
- 外罩尺寸（宽 x 高 x 长）
-
42.2 x 75.7 x 6.3
cm
- 包装总重量
-
11.5
kg
- 泡沫层厚度
-
外罩厚度：6 毫米
mm
- 熨烫表面
-
56.4
cm
- 熨斗 + 基座重量
-
6.78
kg
- 最大支撑杆长度
-
从地面到衣架肩端的高度：155
cm
- 适合所有可熨烫面料
- 根据 IEC 协议使用硬水进行了 500 小时的测试，以模拟 5 年的使用情况。
- 由第三方机构进行检测，汽蒸时间为 1 分钟，针对的细菌类型：大肠杆菌 8099、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231（除菌技术标准 2002-2.1.5）
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