如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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创新的双重加热技术可在底座瞬间产生蒸汽并在蒸汽喷头重新加热，以获得强劲的渗透蒸汽，从而在获得出色效果的同时不留水渍。
蒸汽喷头可自动加热，提供更好的除皱效果，同时不留水渍。采用 OptimalTEMP 技术，可保证不会烫坏所有可熨烫面料。
90 克强劲蒸汽可渗入衣物深层，且具有 35 克/分钟持续蒸汽，可轻松去除褶皱，实现出色的除皱效果。
蒸汽喷头具有三效精准尖角设计，让您能够驾驭衣领、肩部和按钮之间等难烫位置，带给您更精确的效果。
它可以倾斜 30°，旨在提供稳定而舒适的支撑，让您轻松打造衣褶裤缝，并获得笔挺效果。支撑板的肩形设计可更好地贴合衣物。该板随附速干熨烫板罩，提供增强的渗透性和透气性。耐用且隔热。
蒸汽挂烫机需要定期除垢以确保蒸汽性能。凭借我们全新的创新引擎，可防止水垢积累，从而实现持久蒸汽性能。
采用滚轮设计，便于用户将挂烫机轻松地从一个位置倾斜并拖动到另一个位置。
侧面支架使您可以在要调整衣物时插接蒸汽喷头，让熨烫变得轻而易举。
水箱为空时，蒸汽挂烫机可自动切换至待机模式，即使您忘记关闭产品，也可让您安全放心使用。
热蒸汽可让衣服平整如新，并杀灭 99.9% 的细菌*。无需频繁水洗和干洗，节约时间和金钱的同时让衣服穿得更久。
蒸汽管是安全、健康使用蒸汽之选。因为家人的安全和健康十分重要，蒸汽管中未使用 PVC。
通过按手柄上的蒸汽选择按钮，您可以针对不同面料轻松选择蒸汽量 - 无需弯腰！设定所需要的蒸汽量输出，即可在各种面料上获得理想效果。较薄衣物可使用低档位蒸汽，较厚衣物和外套则使用更强劲的蒸汽。使用 ECO 环保节能模式可以节能。
技术
快速除皱
易于使用
存储
包含附件
尺寸和重量
保修
绿色效能