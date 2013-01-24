2 倍多的蒸汽，熨烫速度加快*
凭借强劲持久的蒸汽输出，飞利浦 PerfectCare Compact 电熨斗可以快速熨烫衣物。得益于 OptimalTEMP 智能温控科技，无需在熨烫衣物的间隙调节温度。小巧、轻便的设计便于存放。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
2 倍多的蒸汽，熨烫速度加快*
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2 倍多的蒸汽，熨烫速度加快*
凭借强劲持久的蒸汽输出，飞利浦 PerfectCare Compact 电熨斗可以快速熨烫衣物。得益于 OptimalTEMP 智能温控科技，无需在熨烫衣物的间隙调节温度。小巧、轻便的设计便于存放。 查看所有优势
凭借突破性的技术，为您提供快速的熨烫体验。强劲持久的蒸汽可对抗顽固褶皱，且可轻松快速地熨平厚的面料。如果需要，还可选择蒸汽束喷射，它特别适合垂直蒸汽熨烫或顽固皱褶。
采用 OptimalTEMP 智能温控科技，您再也不必浪费时间来更改温度设置、等待温度更改以调节或预分类衣物。将温度和持久强劲蒸汽完美结合，可熨烫从牛仔布到丝绸的任何面料，安全适用于所有可熨烫面料。
水箱具有 1.5 升容量，因此，便于您连续使用长达 1.5 小时，而无需加注水箱。此外，水箱透明，您可以 360° 查看水箱以轻松查看剩余水量，从而有效地持续产生蒸汽。当您需要加注水箱时，蒸汽熨烫机电熨斗具有一个大注水孔，让您可以轻松在水龙头下加注水箱，或者，您也可以在熨烫中随时使用水壶或瓶子进行加注。
定期除垢可保护您的电熨斗并保持蒸汽熨烫性能。智能除垢系统是集成式除垢和清洁功能，可延长蒸汽熨烫机电熨斗的使用寿命。该电熨斗可通过指示灯和声音提醒您需要进行清洁和除垢。只需将您的电熨斗放置到智能除垢容器上，即可开始该流程。需要大约 2 分钟时间以收集脏水和水垢，完成该流程后，您的蒸汽熨烫机会发出蜂鸣音且可再次使用。
得益于采用革命性 ProVelocity 技术，我们可以使蒸汽熨烫机比以往小巧。尺寸小，特别适合您的熨衣板，且更便于携带。此外，蒸汽熨烫机电熨斗占用的空间少。
创新的 OptimalTEMP 智能温控科技保证不会烫坏任何可熨烫面料。它可让您安心熨烫，这还意味着您可以将热的电熨斗直接放在棉质熨衣板上，而不会造成任何损坏。这样有助于减少手腕的不适感，因为您无需频繁地从底座提放电熨斗。
SteamGlide 蒸汽顺滑底板耐用且不黏，具有出众的防刮擦性能，可在衣物上顺畅滑动。此外，它易于清洁，尤其与铝制底板相比。
蒸汽熨烫机电熨斗随附一个安全搬运锁，可将您的电熨斗牢固固定到其底座，而不会滑动或导触摸到高温底板。它可确保安全且易于在家中从存放处来回搬运。
ECO 环保节能模式可节约能源，而不会影响熨烫效果。ECO 环保节能模式使用少量蒸汽，但蒸汽量仍足以熨烫您的所有衣物。
技术
快速除皱
易于使用
水垢处理
包含附件
存储
尺寸和重量
保修
绿色效能