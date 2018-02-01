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已停产

PerfectCare Compact增压式蒸汽电熨斗

GC7808/48

1 奖励

2 倍多的蒸汽，熨烫速度加快*

凭借强劲持久的蒸汽输出，飞利浦 PerfectCare Compact 电熨斗可以快速熨烫衣物。得益于 OptimalTEMP 智能温控科技，无需在熨烫衣物的间隙调节温度。小巧、轻便的设计便于存放。

查看所有优势

飞利浦小巧型的蒸汽电熨斗

2 倍多的蒸汽，熨烫速度加快*

  • 高达 530 千帕泵压 **

  • 高达 280 克蒸汽束喷射 ***

  • 1.5 升水箱容量

  • 搬运锁

强劲的蒸汽，快速去皱

强劲的蒸汽，快速去皱

凭借突破性的技术，为您提供快速的熨烫体验。强劲持久的蒸汽可对抗顽固褶皱，且可轻松快速地熨平厚的面料。如果需要，还可选择蒸汽束喷射，它特别适合垂直蒸汽熨烫或顽固皱褶。

从牛仔面料到丝质面料均可熨烫，无需更改温度设置

从牛仔面料到丝质面料均可熨烫，无需更改温度设置

采用 OptimalTEMP 智能温控科技，您再也不必浪费时间来更改温度设置、等待温度更改以调节或预分类衣物。将温度和持久强劲蒸汽完美结合，可熨烫从牛仔布到丝绸的任何面料，安全适用于所有可熨烫面料。

大容量水箱，适合长时间持续使用

大容量水箱，适合长时间持续使用

水箱具有 1.5 升容量，因此，便于您连续使用长达 1.5 小时，而无需加注水箱。此外，水箱透明，您可以 360° 查看水箱以轻松查看剩余水量，从而有效地持续产生蒸汽。当您需要加注水箱时，蒸汽熨烫机电熨斗具有一个大注水孔，让您可以轻松在水龙头下加注水箱，或者，您也可以在熨烫中随时使用水壶或瓶子进行加注。

技术规格

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奖项

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免责声明

  1. 根据 IEC 60311，ECO 环保节能模式相比 Turbo 模式节能高达 30%

  2. 与飞利浦蒸汽电熨斗 Azur Performer 相比

  3. 由飞利浦实验室进行测试，电源电压为 220 伏

  4. * 由飞利浦实验室进行测试，电源电压为 220 伏，采用最大蒸汽量