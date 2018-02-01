大容量水箱，适合长时间持续使用

水箱具有 1.5 升容量，因此，便于您连续使用长达 1.5 小时，而无需加注水箱。此外，水箱透明，您可以 360° 查看水箱以轻松查看剩余水量，从而有效地持续产生蒸汽。当您需要加注水箱时，蒸汽熨烫机电熨斗具有一个大注水孔，让您可以轻松在水龙头下加注水箱，或者，您也可以在熨烫中随时使用水壶或瓶子进行加注。