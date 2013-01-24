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PerfectCare Compact

增压式蒸汽电熨斗

GC7808/48
  • 2 倍多的蒸汽，熨烫速度加快* 2 倍多的蒸汽，熨烫速度加快* 2 倍多的蒸汽，熨烫速度加快*
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    PerfectCare Compact 增压式蒸汽电熨斗

    GC7808/48

    2 倍多的蒸汽，熨烫速度加快*

    凭借强劲持久的蒸汽输出，飞利浦 PerfectCare Compact 电熨斗可以快速熨烫衣物。得益于 OptimalTEMP 智能温控科技，无需在熨烫衣物的间隙调节温度。小巧、轻便的设计便于存放。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,799.00

    PerfectCare Compact 增压式蒸汽电熨斗

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    PerfectCare Compact 增压式蒸汽电熨斗

    2 倍多的蒸汽，熨烫速度加快*

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      2 倍多的蒸汽，熨烫速度加快*

      飞利浦小巧型的蒸汽电熨斗

      • 高达 530 千帕泵压 **
      • 高达 280 克蒸汽束喷射 ***
      • 1.5 升水箱容量
      • 搬运锁
      强劲的蒸汽，快速去皱

      强劲的蒸汽，快速去皱

      凭借突破性的技术，为您提供快速的熨烫体验。强劲持久的蒸汽可对抗顽固褶皱，且可轻松快速地熨平厚的面料。如果需要，还可选择蒸汽束喷射，它特别适合垂直蒸汽熨烫或顽固皱褶。

      从牛仔面料到丝质面料均可熨烫，无需更改温度设置

      从牛仔面料到丝质面料均可熨烫，无需更改温度设置

      采用 OptimalTEMP 智能温控科技，您再也不必浪费时间来更改温度设置、等待温度更改以调节或预分类衣物。将温度和持久强劲蒸汽完美结合，可熨烫从牛仔布到丝绸的任何面料，安全适用于所有可熨烫面料。

      大容量水箱，适合长时间持续使用

      大容量水箱，适合长时间持续使用

      水箱具有 1.5 升容量，因此，便于您连续使用长达 1.5 小时，而无需加注水箱。此外，水箱透明，您可以 360° 查看水箱以轻松查看剩余水量，从而有效地持续产生蒸汽。当您需要加注水箱时，蒸汽熨烫机电熨斗具有一个大注水孔，让您可以轻松在水龙头下加注水箱，或者，您也可以在熨烫中随时使用水壶或瓶子进行加注。

      集成式易清洗系统提供持久性能

      集成式易清洗系统提供持久性能

      定期除垢可保护您的电熨斗并保持蒸汽熨烫性能。智能除垢系统是集成式除垢和清洁功能，可延长蒸汽熨烫机电熨斗的使用寿命。该电熨斗可通过指示灯和声音提醒您需要进行清洁和除垢。只需将您的电熨斗放置到智能除垢容器上，即可开始该流程。需要大约 2 分钟时间以收集脏水和水垢，完成该流程后，您的蒸汽熨烫机会发出蜂鸣音且可再次使用。

      轻便紧凑型，方便存放

      轻便紧凑型，方便存放

      得益于采用革命性 ProVelocity 技术，我们可以使蒸汽熨烫机比以往小巧。尺寸小，特别适合您的熨衣板，且更便于携带。此外，蒸汽熨烫机电熨斗占用的空间少。

      可以安全地将高温底板放置在熨衣板上

      可以安全地将高温底板放置在熨衣板上

      创新的 OptimalTEMP 智能温控科技保证不会烫坏任何可熨烫面料。它可让您安心熨烫，这还意味着您可以将热的电熨斗直接放在棉质熨衣板上，而不会造成任何损坏。这样有助于减少手腕的不适感，因为您无需频繁地从底座提放电熨斗。

      出色的顺滑底板和刮擦保护

      出色的顺滑底板和刮擦保护

      SteamGlide 蒸汽顺滑底板耐用且不黏，具有出众的防刮擦性能，可在衣物上顺畅滑动。此外，它易于清洁，尤其与铝制底板相比。

      安全搬运锁

      安全搬运锁

      蒸汽熨烫机电熨斗随附一个安全搬运锁，可将您的电熨斗牢固固定到其底座，而不会滑动或导触摸到高温底板。它可确保安全且易于在家中从存放处来回搬运。

      ECO 环保节能模式，节约能源

      ECO 环保节能模式，节约能源

      ECO 环保节能模式可节约能源，而不会影响熨烫效果。ECO 环保节能模式使用少量蒸汽，但蒸汽量仍足以熨烫您的所有衣物。

      技术规格

      • 技术

        适合所有可熨烫面料
        防烫坏设计
        无需温度设定
        智能温控科技
        ProVelocity 蒸汽引擎
        智能控制处理器

      • 快速除皱

        功率
        2000  瓦
        压力
        高达 530 千帕泵压 **
        随选蒸汽
        可调蒸汽量
        垂直蒸汽
        电压
        220  伏
        持续蒸汽
        高达 110 克/分钟 ***
        加热时间
        2 分钟 **
        蒸汽束喷射
        高达 280 克 ***

      • 易于使用

        安全适用于所有可熨烫面料
        即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
        底板顺滑性能
        4  瓣式
        底板名称
        SteamGlide 蒸汽顺滑底板
        水箱容量
        1500  毫升
        灵活线缆（旋转式）
        180 度线缆灵活性
        软管长度
        1.6  米
        集成电源插头
        电源线长度
        1.8  米
        底板前端的准确尖形设计
        加热时间
        • 指示灯
        • 声音指示灯
        在使用过程中随时重新注水
        安全自动关熄
        底板防刮擦
        4  瓣式
        适合自来水

      • 水垢处理

        除垢和清洁
        智能除垢
        除垢提醒
        • 光线
        • 声音
        • 无需滤芯，无需额外费用

      • 包含附件

        除垢容器

      • 存储

        搬运锁
        便于携带和安全存放
        电源线存储装置
        尼龙搭扣固定
        软管存放
        软管存放储藏格

      • 尺寸和重量

        包装尺寸 (WxHxL)
        23 x 27.5 x 39.3  厘米
        产品尺寸 (WxHxL)
        19.3x22.3x37.3  厘米
        包装总重量
        3.85  千克
        电熨斗的重量
        1.2  千克
        熨斗 + 基座重量
        2.95  千克

      • 保修

        2 年全球保修

      • 绿色效能

        节能模式
        节能*
        30  %
        采用可回收塑料
        30  %
        用户手册
        100%可回收纸

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            • 根据 IEC 60311，ECO 环保节能模式相比 Turbo 模式节能高达 30%
            • 与飞利浦蒸汽电熨斗 Azur Performer 相比
            • * 由飞利浦实验室进行测试，电源电压为 220 伏
            • * * 由飞利浦实验室进行测试，电源电压为 220 伏，采用最大蒸汽量