集成式易清洗系统提供持久性能

定期除垢可保护您的电熨斗并保持蒸汽熨烫性能。智能除垢系统是集成式除垢和清洁功能，可延长蒸汽熨烫机电熨斗的使用寿命。该电熨斗可通过指示灯和声音提醒您需要进行清洁和除垢。只需将您的电熨斗放置到智能除垢容器上，即可开始该流程。需要大约 2 分钟时间以收集脏水和水垢，完成该流程后，您的蒸汽熨烫机会发出蜂鸣音且可再次使用。