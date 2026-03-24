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PerfectCare Compact 增压式蒸汽电熨斗

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PerfectCare Compact增压式蒸汽电熨斗

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用户手册和文档

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF 文件, 638.6 kB
  • 24 March 2026

Important Information Manual Philips PerfectCare Compact Steam generator iron

  • PDF 文件, 905.9 kB
  • 13 March 2026

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