飞利浦独特的 SelectFilter Plus 技术包括 HESA 层，可清除您车内有害的化学气体。通过强大的吸收和氧化过程，它以每小时 11 立方米的洁净空气量去除有害气体。因此只需几分钟，即可清除汽车尾气、由塑料材料释放的化学气体和其他异味物质，如挥发性有机物、甲苯和甲醛等。
谁会希望自己的家人呼吸由繁忙的交通带来的汽车尾气呢？汽车运行中，道路上的汽车尾气将不可避免地通过汽车空气系统进入汽车内部、并且将常驻于车内。车内的乘客，尤其是坐在车辆后座的儿童很可能会暴露在数倍于车外的空气污染环境中。飞利浦 SelectFilter Plus 空气过滤技术以每小时13 立方米的 CADR 值清除汽车尾气中常见的二氧化氮，以每小时 7.9 立方米的 CADR 值清除汽车尾气中常见的二氧化硫，可以确保您和您的家人放心呼吸。
经权威生物研究机构 Airmid Healthgroup 独立测试，飞利浦独特的 SelectFilter Plus 空气过滤技术可去除 90% 的花粉过敏原。Airmid 测试结果证明 SelectFilter 单次过滤即可达到此过滤效果。通过去除过敏原，过敏症患者可以尽享车内洁净空气。
飞利浦 GoPure5201 智能空气净化器可实时监测车内空气质量。通过 3 级颜色空气质量指示（蓝色、黄色和红色空气），您可以随时了解车内的空气质量。该设备可自动调节其风扇运行速度以确保车内空气质量，确保您可以随时享受健康洁净的空气。
当您的滤网饱和时，滤网更换指示灯将亮起，以便于让您知道应该更换新滤网了。在收到新滤网后，只需几秒钟即可完成更换。确保您呼吸的空气新鲜洁净从未如此简单。
为了确保您能专注于驾驶，GoPure5201 可随着车辆引擎点火自动启动和关闭。3 级风扇运行速度可根据车内污染程度进行自动调节。您只需进入车中，即可尽享清新洁净的空气。
借助于 2 米长的 12 伏车载电源线，您可以将 GoPure 轻松安装到车内的任何位置。安装时，先将净化器连接电源线，再将电源线的点烟器插头连接车内电源插座，最后用安装带把净化器固定到您喜欢的任意位置，如扶手、头枕或座椅下方。无论您选择将净化器固定在哪里，它时尚的设计均可为您的车内增辉。
飞利浦独特的 SelectFilter Plus 空气过滤技术，可快速、有效地去除车内的各种污染物，如 PM2.5。高达 16 立方米/小时的颗粒物 CADR 值，使得在运行不到 10 分钟的时间内即可滤除标准轿车或 SUV 轿车中多达 50% 的颗粒物。它不仅可以去除有害颗粒，还可以去除烟味和灰尘等污染物。让您在车内呼吸到清新而又洁净的空气。
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