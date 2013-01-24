提供健康空气，尽享愉悦驾驶体验
PM2.5 的 CADR 高达 20 立方米/小时，飞利浦 GoPure 6201 可显著快速地清除这些颗粒。此外，它可清除 125 种污染物，带来清洁空气，让您和您的家人能够呼吸到健康空气，尽享愉悦驾驶体验。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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PM2.5 的 CADR 高达 20 立方米/小时，飞利浦 GoPure 6201 可显著快速地清除这些颗粒。此外，它可清除 125 种污染物，带来清洁空气，让您和您的家人能够呼吸到健康空气，尽享愉悦驾驶体验。 查看所有优势
飞利浦独特的 SelectFilter Plus 过滤技术采用集成式预过滤网，可快速、有效地去除汽车客舱中检测到的颗粒，如 PM2.5。具有 20 立方米/小时的 PM2.5 洁净空气量 (CADR)，仅在 6 分钟内即可过滤标准轿车或 SUV 中 50% 的颗粒。它不仅可以去除有害颗粒，还可以去除烟味和灰尘，因此，可让您呼吸清新而又洁净的空气。
飞利浦独特的 SelectFilter Plus 技术包括 HESA 层。可清除您车内的有害气体化学物质。通过强大的吸收和氧化过程，它以每小时 13 立方米的洁净空气量去除有害的气体物质。因此，只需几分钟，即可清除汽车尾气、由塑料材料和其他散发异味物质（如总挥发性有机物 (VOC)、甲苯和甲醛等）散发的化学物质，从而净化空气。
谁会希望自己的家人呼吸拥挤交通产生的废气？汽车风扇可让外部的气流进入，并将汽车和卡车中的有毒气体吹入汽车客舱中。然后，这些烟气将保持留在车内。坐在车辆后座的儿童很可能会暴露在车内危险级别高于车外的空气污染环境中。飞利浦 SelectFilter Plus 技术以每小时 16 立方米的 CADR 处理二氧化氮 (NO2)，以每小时 14 立方米的速率处理二氧化硫 (SO2)，因此，您和您的家人可以放心呼吸。
经备受赞誉的生物研究机构 Airmid Healthgroup 独立测试，飞利浦独特的 2 重 SelectFilter Plus 技术可去除 90% 空气中的花粉过敏原。Airmid 测试证明只需通过 SelectFilter 流通空气一次（被称为“单一效率测试”）即可达到此过滤效果。通过去除刺激性颗粒，患有花粉热的人们现在可以尽享洁净空气。
飞利浦 GoPure 6201 智能空气净化器可实时追踪车内空气质量。它配备独特的飞利浦空气质量感应技术，可进行非常精确的污染分析。通过 3 级颜色 AQI 显示（蓝色、黄色和红色空气质量指示），您可以了解车内的空气污染等级和您及家人是否可以放心呼吸。如果指示灯显示红色（重度污染），自动模式将使净水器快速净化汽车客舱，且您可以快速顺畅呼吸并感觉舒服。
当您的滤网饱和时，滤网更换指示灯将亮起，以便于让您知道应该更换新滤网了。在收到新滤网后，只需几秒钟即可完成更换。确保您呼吸的空气新鲜洁净从未如此简单。
为了确保让您专心驾驶，GoPure 6201 可通过车辆引擎点火自动打开和关闭。3 速风扇过滤可根据环境污染级别自动进行调整。您只需进入车中，即可尽享清新洁净的空气。
借助于 2 米长的 12 伏车载电源线，您可以将 GoPure 轻松安装到车内的任何位置。安装时，先将净化器连接电源线，再将电源线的点烟器插头连接车内电源插座，最后用安装带把净化器固定到您喜欢的任意位置，如扶手、头枕或座椅下方。无论您选择将净化器固定在哪里，它时尚的设计均可为您的车内增辉。
您购买飞利浦品牌产品时，意味着您购买数十年的领先产品设计专业经验。您不仅可获得强大 SelectFilter Plus 过滤技术的益处，以保持您呼吸的空气清新洁净，此外，采用紧凑时尚的设计，还可使您的车辆外观靓丽。
产品描述
性能
替换
重量和尺寸
市场规格
包装盒中的配件
物流信息