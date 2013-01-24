主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

GoPure 6201

飞利浦车载空气净化器 具有 3 色 AQI

GP620BLKX1
  • 提供健康空气，尽享愉悦驾驶体验 提供健康空气，尽享愉悦驾驶体验 提供健康空气，尽享愉悦驾驶体验
    -{discount-value}

    GoPure 6201 飞利浦车载空气净化器 具有 3 色 AQI

    GP620BLKX1

    提供健康空气，尽享愉悦驾驶体验

    PM2.5 的 CADR 高达 20 立方米/小时，飞利浦 GoPure 6201 可显著快速地清除这些颗粒。此外，它可清除 125 种污染物，带来清洁空气，让您和您的家人能够呼吸到健康空气，尽享愉悦驾驶体验。 查看所有优势

    GoPure 6201 飞利浦车载空气净化器 具有 3 色 AQI

    提供健康空气，尽享愉悦驾驶体验

    PM2.5 的 CADR 高达 20 立方米/小时，飞利浦 GoPure 6201 可显著快速地清除这些颗粒。此外，它可清除 125 种污染物，带来清洁空气，让您和您的家人能够呼吸到健康空气，尽享愉悦驾驶体验。 查看所有优势

    提供健康空气，尽享愉悦驾驶体验

    PM2.5 的 CADR 高达 20 立方米/小时，飞利浦 GoPure 6201 可显著快速地清除这些颗粒。此外，它可清除 125 种污染物，带来清洁空气，让您和您的家人能够呼吸到健康空气，尽享愉悦驾驶体验。 查看所有优势

    GoPure 6201 飞利浦车载空气净化器 具有 3 色 AQI

    提供健康空气，尽享愉悦驾驶体验

    PM2.5 的 CADR 高达 20 立方米/小时，飞利浦 GoPure 6201 可显著快速地清除这些颗粒。此外，它可清除 125 种污染物，带来清洁空气，让您和您的家人能够呼吸到健康空气，尽享愉悦驾驶体验。 查看所有优势

    相似产品

    See all car-air-purifier

      提供健康空气，尽享愉悦驾驶体验

      清除 125 种污染物，呼吸新鲜空气

      • CADR PM2.5：20 立方米/小时
      • CADR 有毒气体：13 立方米/小时
      • CADR NO2/SO2：16 和 14 立方米/小时
      • 甲醛 6.5 立方米/小时
      仅在 6 分钟内即可过滤有害的 PM2.5 细小颗粒

      仅在 6 分钟内即可过滤有害的 PM2.5 细小颗粒

      飞利浦独特的 SelectFilter Plus 过滤技术采用集成式预过滤网，可快速、有效地去除汽车客舱中检测到的颗粒，如 PM2.5。具有 20 立方米/小时的 PM2.5 洁净空气量 (CADR)，仅在 6 分钟内即可过滤标准轿车或 SUV 中 50% 的颗粒。它不仅可以去除有害颗粒，还可以去除烟味和灰尘，因此，可让您呼吸清新而又洁净的空气。

      可快速从您的车中清除有害气体，如汽车尾气

      可快速从您的车中清除有害气体，如汽车尾气

      飞利浦独特的 SelectFilter Plus 技术包括 HESA 层。可清除您车内的有害气体化学物质。通过强大的吸收和氧化过程，它以每小时 13 立方米的洁净空气量去除有害的气体物质。因此，只需几分钟，即可清除汽车尾气、由塑料材料和其他散发异味物质（如总挥发性有机物 (VOC)、甲苯和甲醛等）散发的化学物质，从而净化空气。

      去除来自交通车辆的有害汽车尾气，如二氧化氮和二氧化硫

      去除来自交通车辆的有害汽车尾气，如二氧化氮和二氧化硫

      谁会希望自己的家人呼吸拥挤交通产生的废气？汽车风扇可让外部的气流进入，并将汽车和卡车中的有毒气体吹入汽车客舱中。然后，这些烟气将保持留在车内。坐在车辆后座的儿童很可能会暴露在车内危险级别高于车外的空气污染环境中。飞利浦 SelectFilter Plus 技术以每小时 16 立方米的 CADR 处理二氧化氮 (NO2)，以每小时 14 立方米的速率处理二氧化硫 (SO2)，因此，您和您的家人可以放心呼吸。

      经 Airmid 认证的过滤网，可去除 90% 的过敏原

      经 Airmid 认证的过滤网，可去除 90% 的过敏原

      经备受赞誉的生物研究机构 Airmid Healthgroup 独立测试，飞利浦独特的 2 重 SelectFilter Plus 技术可去除 90% 空气中的花粉过敏原。Airmid 测试证明只需通过 SelectFilter 流通空气一次（被称为“单一效率测试”）即可达到此过滤效果。通过去除刺激性颗粒，患有花粉热的人们现在可以尽享洁净空气。

      得益于采用非常精密的感应技术，可呼吸到洁净空气

      得益于采用非常精密的感应技术，可呼吸到洁净空气

      飞利浦 GoPure 6201 智能空气净化器可实时追踪车内空气质量。它配备独特的飞利浦空气质量感应技术，可进行非常精确的污染分析。通过 3 级颜色 AQI 显示（蓝色、黄色和红色空气质量指示），您可以了解车内的空气污染等级和您及家人是否可以放心呼吸。如果指示灯显示红色（重度污染），自动模式将使净水器快速净化汽车客舱，且您可以快速顺畅呼吸并感觉舒服。

      滤网更换指示

      滤网更换指示

      当您的滤网饱和时，滤网更换指示灯将亮起，以便于让您知道应该更换新滤网了。在收到新滤网后，只需几秒钟即可完成更换。确保您呼吸的空气新鲜洁净从未如此简单。

      设备可自动工作，您尽享专心驾驶

      设备可自动工作，您尽享专心驾驶

      为了确保让您专心驾驶，GoPure 6201 可通过车辆引擎点火自动打开和关闭。3 速风扇过滤可根据环境污染级别自动进行调整。您只需进入车中，即可尽享清新洁净的空气。

      易于安装在您车辆内的任何位置

      易于安装在您车辆内的任何位置

      借助于 2 米长的 12 伏车载电源线，您可以将 GoPure 轻松安装到车内的任何位置。安装时，先将净化器连接电源线，再将电源线的点烟器插头连接车内电源插座，最后用安装带把净化器固定到您喜欢的任意位置，如扶手、头枕或座椅下方。无论您选择将净化器固定在哪里，它时尚的设计均可为您的车内增辉。

      采用精巧、时尚的设计，提供强大的空气过滤

      您购买飞利浦品牌产品时，意味着您购买数十年的领先产品设计专业经验。您不仅可获得强大 SelectFilter Plus 过滤技术的益处，以保持您呼吸的空气清新洁净，此外，采用紧凑时尚的设计，还可使您的车辆外观靓丽。

      技术规格

      • 产品描述

        自动开/关
        滤网更换指示
        香薰功能
        速度设置
        3，自动模式/强力模式/静音模式
        滤网使用寿命
        350  小时
        技术
        • 车载空气净化器
        • 高质量 AQI 与 GP5201
        • SelectFilter Pro
        颜色
        黑色
        规格
        GP6201
        支持手机 APP 操控
        空气质量指示 (AQI)
        • 3 色 AQI
        • 3 步
        噪音级别 (dbA)（低）
        40 dBA
        电压 [V]
        12V 直流电压
        空气颗粒污染物传感器
        是，红外传感器
        噪音级别 (dbA)（增强/高）
        55 dBA
        噪音级别 (dbA)（中）
        50 dBA
        功率 [W]
        3.7
        预清洁功能
        • N/A
        频率
        N/A

      • 性能

        过滤细菌/病毒
        70%
        过滤甲苯
        CADR 为 9.5 立方米/小时
        过滤总挥发性有机化合物
        CADR 为 13 立方米/小时
        过滤甲醛
        CADR 为 6.5 立方米/小时
        增强模式
        过滤汽车尾气 SO2/NO2
        CADR 为 14 和 16 立方米/小时
        过滤细微颗粒
        CADR 为 20 立方米/小时

      • 替换

        香薰罐
        N/A
        GoPure 洁净空气系统类型
        SelectFilter Plus
        过滤网型号
        GSF120x110x1

      • 重量和尺寸

        包装盒尺寸（长 x 宽 x 高）（毫米）
        256 x 193 x 77
        包装盒重量（含产品）（克）
        1050
        产品重量
        680
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）（毫米）
        176 x 176 x 69  米

      • 市场规格

        使用效果
        健康的车内空气
        产品亮点
        APP 控制的空气净化器

      • 包装盒中的配件

        安装配件
        附加绑带
        电源线长度
        2  米

      • 物流信息

        箱规
        1
        参考（订单输入）
        GP620BLKX1

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品