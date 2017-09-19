去除来自交通车辆的有害汽车尾气，如二氧化氮和二氧化硫

谁会希望自己的家人呼吸拥挤交通产生的废气？汽车风扇可让外部的气流进入，并将汽车和卡车中的有毒气体吹入汽车客舱中。然后，这些烟气将保持留在车内。坐在车辆后座的儿童很可能会暴露在车内危险级别高于车外的空气污染环境中。飞利浦 SelectFilter Plus 技术以每小时 18 立方米的 CADR 处理二氧化碳，以每小时 15 立方米的速率处理二氧化硫 (SO2)，因此，您和您的家人可以放心呼吸。