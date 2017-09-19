GP710BLKX1
让您在车上自由呼吸新鲜空气
飞利浦 GoPure 7101车载空气净化器为2018红点奖产品， PM2.5 的CADR 高达 22.9 立方米/小时，化学污染物CADR高达14 立方米/小时，仅需 6 分钟即可有效减少标准轿车或 SUV 车辆内的此类颗粒物。经 Airmid 认证的车载空气净化器技术能清除空气中90%的花粉、过敏原和汽车尾气、甲醛等125种有毒污染物。车内空气检测可清晰的显示在设备上，下载智能APP即可连接。<br>查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
飞利浦独特的 SelectFilter Plus 过滤技术采用集成式预过滤网，可快速、有效地去除汽车客舱中检测到的颗粒，如 PM2.5。具有 22.9 立方米/小时的 PM2.5 洁净空气量 (CADR)，仅在 6 分钟内即可过滤标准轿车或 SUV 中 50% 的颗粒。它不仅可以去除有害颗粒，还可以去除烟味和灰尘，因此，可让您呼吸清新而又洁净的空气。
飞利浦独特的 3 重 SelectFilter Plus 技术包括 HESA 层。可清除您车内的有害气体化学物质。通过强大的吸收和氧化过程，它以每小时 14 立方米的洁净空气量去除有害的气体物质。因此，只需几分钟，即可清除汽车尾气、由塑料材料和其他散发异味物质（如总挥发性有机物 (VOC)、甲苯和甲醛等）散发的化学物质，从而净化空气。
谁会希望自己的家人呼吸拥挤交通产生的废气？汽车风扇可让外部的气流进入，并将汽车和卡车中的有毒气体吹入汽车客舱中。然后，这些烟气将保持留在车内。坐在车辆后座的儿童很可能会暴露在车内危险级别高于车外的空气污染环境中。飞利浦 SelectFilter Plus 技术以每小时 18 立方米的 CADR 处理二氧化碳，以每小时 15 立方米的速率处理二氧化硫 (SO2)，因此，您和您的家人可以放心呼吸。
经备受赞誉的生物研究机构 Airmid Healthgroup 独立测试，飞利浦独特的 3 重 SelectFilter Plus 技术可去除 90% 空气中的花粉过敏原。Airmid 测试证明只需通过 SelectFilter 流通空气一次（被称为“单一效率测试”）即可达到此过滤效果。通过去除刺激性颗粒，患有花粉热的人们现在可以尽享洁净空气。
飞利浦 GoPure 7101 车辆智能空气净化器可实时追踪室内和室外空气质量。显示在 Air Matters APP 中，您可随时了解您和家人呼吸的空气质量。
APP 控制的智能空气净化器不仅可显示过滤网的状态，便于您知道要进行更换的时间。您还可以通过单击 AirMatters 智能手机 APP 来购买您车辆的更换过滤网。在收到新的过滤网后，只需几秒钟即可在设备中进行更换。因此，保持您呼吸的空气新鲜洁净从未如此简单。
为了确保让您专心驾驶，GoPure 7101 可通过车辆引擎点火自动打开和关闭。3 速风扇过滤可根据环境污染级别自动进行调整。您只需进入车中，即可尽享清新洁净的空气。
通过 4 米 12 伏电源电缆，您可以将 净化器 轻松安装到车内。将电缆插入点烟器端口，然后使用安装配件以将设备定位到您喜欢的位置，如扶手、头枕上或座椅下。无论您选择将其定位在何处，其时尚设计均可增强您的内饰。
集成式空气传感器可直接在设备上持续指示空气质量：极好（蓝色）、一般（黄色）和较差（红色）。
基于污染级别，这款智能设备可根据您车内的空气质量自动适应过滤速度。因此，当污染级别变糟时，如您在堵车中，则自动空气过滤流程将加速以更快速地清洁和提高您呼吸的空气质量。您还可以通过在 AirMatters APP 上进行选择或直接按下设备上的增强按钮来选择手动增强模式。这将开始高速车载空气净化过程。
您购买飞利浦品牌产品时，意味着您购买数十年的领先产品设计专业经验。您不仅可获得强大 SelectFilter Plus 过滤技术的益处，以保持您呼吸的空气清新洁净，此外，采用紧凑时尚的设计，还可使您的车辆外观靓丽。
市场规格
产品描述
性能
物流信息
替换
包装盒中的配件
重量和尺寸
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