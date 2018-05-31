GoPure SlimLine 210 车载空气净化器
始终畅享车内的洁净空气
飞利浦经认证的 SelectFilter 过滤技术可去除 PM2.5 等微小颗粒，洁净空气量(CADR) 达 10 立方米/小时，有毒气体 CADR 值为 10 立方米/小时，从而为您和您家人的健康保驾护航。 查看所有优势
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GoPure SlimLine 210 车载空气净化器
始终畅享车内的洁净空气
高效去除微小颗粒和有毒气体
- 颗粒物 CADR* 值：10 立方米/小时
- 有毒气体 CADR* 值：10 立方米/小时
- 经 Airmid 认证的 SelectFilter
- 空气质量指示
自动操作和过滤控制
因为有了自动操作和过滤控制，您尽可以专心驾驶
杯托安装，完美车载集成
含 4 米 12 伏电源线和杯托安装附件，实现完美车载集成
过滤网更换指示
过滤网需要更换时，更换过滤网指示灯亮起
3 级 LED 指示可清晰地显示空气质量
集成空气质量传感器可直接在设备上指示当前空气质量：优（蓝色），一般（黄色）和不佳（红色）。
经认证的 SelectFilter 可去除高达 90% 过敏原
飞利浦独特的 3 重 SelectFilter 技术经 Airmid Healthgroup 独立测试，可去除高达 90% 的空气传播过敏原，包括尘螨、霉菌芽孢和花粉。
13 分钟快速净化车内空气
增强模式过滤，以最高速度快速净化空气
过滤细微颗粒物，洁净空气量 (CADR) 达 10 立方米/小时
飞利浦 SelectFilter 高效过滤技术可去除车内的微小颗粒，且每小时提供 10 立方米的洁净空气量 (CADR)（对于 3 立方米大小的空间，可过滤掉 50% 的 0.3 微米颗粒）。可过滤掉烟味、花粉、灰尘、PM2.5 微粒、空气中大于 0.3 微米的病毒或细菌。
中和并去除总挥发性有机物，CADR 值为 10 立方米/小时
飞利浦独特的多重 SelectFilter 技术包括 HESA 层，可通过强劲吸附和氧化过程清除车内空气中的有害气体化学物质，使洁净空气量 (CADR) 达 10 立方米/小时。可去除汽车尾气、内饰中使用的塑料材料和饰面所散发的化学物质以及散发异味的物质，例如挥发性有机化合物 (VOC)、甲苯、甲醛。
技术规格
-
市场规格
- 使用效果
-
洁净的车内空气
- 产品亮点
-
SlimLine
-
产品描述
- 空气颗粒污染物传感器
-
是
- 空气质量指示 (AQI)
-
- 支持手机 APP 操控
-
否
- 自动开/关
-
是
- 颜色
-
黑色
- 规格
-
GP SlimLine 210
- 滤网使用寿命
-
350
小时
- 滤网更换指示
-
是
- 香薰功能
-
否
- 频率
-
50
赫兹
- 噪音级别 (dbA)（高）
-
- 噪音级别 (dbA)（低）
-
30
- 放置
-
- 功率
-
7
瓦
- 速度设置
-
3 档速度
- 技术
-
车载空气净化器
- 电压 [V]
-
12
-
性能
- 高效净化空气
-
9 分钟即可获得健康的空气
- 过滤总挥发性有机化合物
-
CADR 值为 10 立方米/小时
- 过滤微生物
-
0.7
- 增强模式
-
-
物流信息
- 箱规
-
1
- 参考（订单输入）
-
GPSL21GPX1
- 订购代码（中国）GOC
-
27026428
- EAN1 (APR)
-
8718696270264
-
替换
- 香薰罐
-
否
- GoPure 过滤系统类型
-
GPSL23GPX1、GPSA33GPX1
- 过滤网型号
-
GSF80X80X1
-
包装盒中的配件
- 安装配件
-
- 电源线长度
-
4
米
-
重量和尺寸
- 产品重量
-
425
克
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
-
176 x 106 x 51
毫米
- 包装盒重量（含产品）（克）
-
1006
- 包装盒尺寸（长 x 宽 x 高）（毫米）
-
294 x 208 x 84
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