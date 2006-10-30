Daily Collection 烤面包机
轻松烤制美食
这款外形小巧的飞利浦烤面包机 HD2567/79 让您总能吃到美味可口的面包。它具有 2 个大号烘烤槽和一个可分离式面包屑底盘，面包置中功能可实现均匀的烘烤效果，具有 7 档烘烤设定和解冻功能。随附面包烘烤架和防尘罩 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
面包烘烤架用于加热小圆面包和牛角包
面包烘烤架用于加热小圆面包和牛角包
可调节的烘烤程度控制
随心所欲地根据偏好调节温度，您定能烤出满意的面包。
烤面包机外壁保持冷却，可安全触摸
飞利浦烤面包机外壁保持冷却，可安全触摸。
面包卡住时产品将自动安全关熄
如果面包卡在里面，则烤面包机会自动关闭电源。
提升功能可轻松取出小块面包
通过此功能，您可以将小块面包提得更高，安全地将其取出。
配备可分离式面包屑底盘，方便清洁
借助可分离式面包屑底盘，清洁变得如此简单。
可调节宽度的面包置中烘烤槽，从而可均匀地烘烤面包
飞利浦烤面包机的置中烘烤槽能够确保将面包保持在中央位置，无论放入厚面包还是薄面包，都可以均匀地进行烘烤。
技术规格
-
设计规格
- 材料
-
塑料外壳 (PP/PC/ABS)，镀铬顶盖
- 颜色
-
白色/蓝色
-
技术规格
- 电压
-
220-240
V
- 功率
-
870
W
- 电线长度
-
0.85
m
- 频率
-
50/60
Hz
- 烘烤槽尺寸（长 x 宽 x 高）
-
130 x 32 x 120
mm
-
普通参数
- 电线储藏格
-
是
- 防滑底座
-
是
-
包含附件
- 防尘罩
-
是
- 面包烘烤架
-
是
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。