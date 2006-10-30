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    Daily Collection 烤面包机

    HD2567/79

    轻松烤制美食

    这款外形小巧的飞利浦烤面包机 HD2567/79 让您总能吃到美味可口的面包。它具有 2 个大号烘烤槽和一个可分离式面包屑底盘，面包置中功能可实现均匀的烘烤效果，具有 7 档烘烤设定和解冻功能。随附面包烘烤架和防尘罩

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    Daily Collection 烤面包机

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    轻松烤制美食

    外形小巧的烤面包机具有特大烘烤槽

    • 双烘烤槽
    • 紧凑机身设计
    • 蓝白色
    • 面包烘烤架、盖
    面包烘烤架用于加热小圆面包和牛角包

    面包烘烤架用于加热小圆面包和牛角包

    面包烘烤架用于加热小圆面包和牛角包

    可调节的烘烤程度控制

    可调节的烘烤程度控制

    随心所欲地根据偏好调节温度，您定能烤出满意的面包。

    烤面包机外壁保持冷却，可安全触摸

    烤面包机外壁保持冷却，可安全触摸

    飞利浦烤面包机外壁保持冷却，可安全触摸。

    面包卡住时产品将自动安全关熄

    面包卡住时产品将自动安全关熄

    如果面包卡在里面，则烤面包机会自动关闭电源。

    提升功能可轻松取出小块面包

    提升功能可轻松取出小块面包

    通过此功能，您可以将小块面包提得更高，安全地将其取出。

    配备可分离式面包屑底盘，方便清洁

    配备可分离式面包屑底盘，方便清洁

    借助可分离式面包屑底盘，清洁变得如此简单。

    可调节宽度的面包置中烘烤槽，从而可均匀地烘烤面包

    可调节宽度的面包置中烘烤槽，从而可均匀地烘烤面包

    飞利浦烤面包机的置中烘烤槽能够确保将面包保持在中央位置，无论放入厚面包还是薄面包，都可以均匀地进行烘烤。

    取消按钮可随时停止烘烤

    取消按钮可随时停止烘烤

    解冻面包并以任意烘烤程度来烘烤面包

    解冻面包并以任意烘烤程度来烘烤面包

    技术规格

    • 设计规格

      材料
      塑料外壳 (PP/PC/ABS)，镀铬顶盖
      颜色
      白色/蓝色

    • 技术规格

      电压
      220-240  V
      功率
      870  W
      电线长度
      0.85  m
      频率
      50/60  Hz
      烘烤槽尺寸（长 x 宽 x 高）
      130 x 32 x 120  mm

    • 普通参数

      电线储藏格
      防滑底座

    • 包含附件

      防尘罩
      面包烘烤架

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