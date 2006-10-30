轻松烤制美食

这款外形小巧的飞利浦烤面包机 HD2567/79 让您总能吃到美味可口的面包。它具有 2 个大号烘烤槽和一个可分离式面包屑底盘，面包置中功能可实现均匀的烘烤效果，具有 7 档烘烤设定和解冻功能。随附面包烘烤架和防尘罩