Daily Collection 烤面包机
香脆金黄吐司 从此每日尽享
这款烤面包机精致小巧，独含 8 档烘烤控制级别，以及 2 个可变加宽烘烤槽，为你提供均匀烘烤的焦黄效果，适用于各式各样的面包类型。内置烘烤架使你能够轻松加热你所爱的花式面包、糕点和小圆面包。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
香脆金黄吐司 从此每日尽享
8 档烘烤程度自由选择，内置烘烤架
8 档烘烤控制级别，可根据个人喜好选择
8 档烘烤控制级别，让您可以烘烤不同类型的面包，同时避免烤焦困扰。根据您个人喜好调节的烘烤级别，一定能让您烤出满意的面包。
2 个可变加宽烘烤槽，适用于不同类型的面包
2 个可变加宽烘烤槽，适用于不同类型的面包。得益于面包置中功能，每一片面包都能保持并锁定在居中位置，使两侧均可以均匀地进行烘烤，从而获得完美的焦黄效果。
内置烘烤架，适用于加热花式面包、糕点或小圆面包
内置烘烤架，使您能轻松加热您喜爱的花式面包、糕点或小圆面包。
一键即可加热、解冻
再加热功能可于数秒内加热面包，解冻功能可一键快捷烘烤冷冻面包。
暂停取消按钮可随时停止烘烤
按下暂停按钮，即可随时停止烘烤。
配备可分离式面包屑底盘，方便清洁
得益于采用可分离式面包屑底盘设计，清洁方便。
提升功能可轻松取出小块面包
提升功能可轻松取出小块面包。
附加自动关闭防护功能
附加自动关闭防护功能可防止产品短路。
技术规格
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普通参数
- 产品功能
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可调节的烘烤程度
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自动关闭
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取消按钮
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外壁不烫手
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解冻功能
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提升功能
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集成式电线储藏格
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