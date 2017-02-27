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  • 香脆金黄吐司 从此每日尽享 香脆金黄吐司 从此每日尽享 香脆金黄吐司 从此每日尽享

    Daily Collection 烤面包机

    HD2582/00

    香脆金黄吐司 从此每日尽享

    这款烤面包机精致小巧，独含 8 档烘烤控制级别，以及 2 个可变加宽烘烤槽，为你提供均匀烘烤的焦黄效果，适用于各式各样的面包类型。内置烘烤架使你能够轻松加热你所爱的花式面包、糕点和小圆面包。

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    Daily Collection 烤面包机

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    香脆金黄吐司 从此每日尽享

    8 档烘烤程度自由选择，内置烘烤架

    • 8 档
    • 内置面包烘烤架
    • 小巧身形
    • 防尘罩
    8 档烘烤控制级别，可根据个人喜好选择

    8 档烘烤控制级别，可根据个人喜好选择

    8 档烘烤控制级别，让您可以烘烤不同类型的面包，同时避免烤焦困扰。根据您个人喜好调节的烘烤级别，一定能让您烤出满意的面包。

    2 个可变加宽烘烤槽，适用于不同类型的面包

    2 个可变加宽烘烤槽，适用于不同类型的面包

    2 个可变加宽烘烤槽，适用于不同类型的面包。得益于面包置中功能，每一片面包都能保持并锁定在居中位置，使两侧均可以均匀地进行烘烤，从而获得完美的焦黄效果。

    内置烘烤架，适用于加热花式面包、糕点或小圆面包

    内置烘烤架，适用于加热花式面包、糕点或小圆面包

    内置烘烤架，使您能轻松加热您喜爱的花式面包、糕点或小圆面包。

    一键即可加热、解冻

    一键即可加热、解冻

    再加热功能可于数秒内加热面包，解冻功能可一键快捷烘烤冷冻面包。

    暂停取消按钮可随时停止烘烤

    暂停取消按钮可随时停止烘烤

    按下暂停按钮，即可随时停止烘烤。

    配备可分离式面包屑底盘，方便清洁

    配备可分离式面包屑底盘，方便清洁

    得益于采用可分离式面包屑底盘设计，清洁方便。

    提升功能可轻松取出小块面包

    提升功能可轻松取出小块面包

    提升功能可轻松取出小块面包。

    附加自动关闭防护功能

    附加自动关闭防护功能

    附加自动关闭防护功能可防止产品短路。

    技术规格

    • 普通参数

      产品功能
      • 可调节的烘烤程度
      • 自动关闭
      • 取消按钮
      • 外壁不烫手
      • 解冻功能
      • 提升功能
      • 集成式电线储藏格
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