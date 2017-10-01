香脆金黄吐司 从此每日尽享

这款烤面包机精致小巧，独含 8 档烘烤控制级别，以及 2 个可变加宽烘烤槽，为你提供均匀烘烤的焦黄效果，适用于各式各样的面包类型。内置烘烤架使你能够轻松加热你所爱的花式面包、糕点和小圆面包。