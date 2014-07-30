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    烤面包机

    HD2628/49

    享受美味面包

    烤面包机具有多种宽度面包烤槽，为您烤出美味面包。无论厚薄都可烘烤出均匀金黄效果。解冻和再加热功能，方便您使用。得益于其提升功能、取消按钮和隔热外壳，令使用安心安全。

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    烤面包机

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    享受美味面包

    厚薄皆宜，始终金黄酥香

    • 金属双烘烤槽
    • 2 种功能
    • 抛光金属 红色
    • 宽烘烤槽
    可调节的烘烤程度控制

    可调节的烘烤程度控制

    随心所欲地根据偏好调节温度，您定能烤出满意的面包。

    面包卡住时产品将自动安全关熄

    面包卡住时产品将自动安全关熄

    如果面包卡在里面，则烤面包机会自动关闭电源。

    一键即可解冻面包或重新加热烘烤过的面包

    一键即可解冻面包或重新加热烘烤过的面包

    烤面包机上的解冻按钮可以一键解冻和烘烤，而翻热按钮可以重新加热冷面包或使刚刚烤好的面包更加焦黄。

    提升功能可轻松取出小块面包

    提升功能可轻松取出小块面包

    通过此功能，您可以将小块面包提得更高，安全地将其取出。

    可分离式面包屑底盘，方便清洁

    可分离式面包屑底盘，方便清洁

    借助可分离式面包屑底盘，清洁变得如此简单。

    可调节宽度的面包置中烘烤槽，从而可均匀地烘烤面包

    可调节宽度的面包置中烘烤槽，从而可均匀地烘烤面包

    飞利浦烤面包机的置中烘烤槽能够确保将面包保持在中央位置，无论放入厚面包还是薄面包，都可以均匀地进行烘烤。

    暂停取消按钮可随时停止烘烤

    暂停取消按钮可随时停止烘烤

    技术规格

    • 设计规格

      颜色
      黑色、金属色和红色
      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      19.1 x 27.1 x 16.2  cm

    • 技术规格

      电压
      220-240  V
      功率
      950  W
      电线长度
      0.85  m
      频率
      50/60  Hz

    • 普通参数

      电线储藏格
      防滑底座
      自动安全关熄
      多档烘烤设定
      7

    • 包含附件

      面包烘烤架
      防尘盖

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