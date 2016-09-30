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  • 打造脆香面包，无论手工切片还是预切片 打造脆香面包，无论手工切片还是预切片 打造脆香面包，无论手工切片还是预切片

    Viva Collection 烤面包机

    HD2635/21

    打造脆香面包，无论手工切片还是预切片

    尺寸加宽 10% 的烘烤槽*配合内置烘烤架和面包丁烘烤篮，无论薄片还是更厚的手切面包片，可以将每一片面包保持并锁定在居中位置，获得均匀烘烤的焦黄效果。

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    Viva Collection 烤面包机

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    打造脆香面包，无论手工切片还是预切片

    特宽烘烤槽，轻松适应各类面包

    • 2 个特宽烘烤槽 烤面包机
    • 内置面包烘烤架
    • 爵士黑
    • 盖子
    特宽烘烤槽，适合各类面包片，无论厚薄，新鲜或冷冻。

    特宽烘烤槽，适合各类面包片，无论厚薄，新鲜或冷冻。

    自动定心机制可将每一片面包良好地保持在居中位置，无论多厚都能获得均匀烘烤的焦黄烤面包。

    内置烘烤架，适用于加热圆面包、糕点或馒头

    内置烘烤架，适用于加热圆面包、糕点或馒头

    内置烘烤架，可轻松加热糕点、圆面包或馒头。

    一键即可加热、解冻

    一键即可加热、解冻

    再加热和解冻功能可一次烘烤冷冻吐司/面包

    配备可分离式面包屑底盘，方便清洁

    配备可分离式面包屑底盘，方便清洁

    得益于采用可分离式面包屑底盘设计，清洁方便。

    附加自动关闭防护功能

    附加自动关闭防护功能

    附加自动关闭防护功能可防止产品短路。

    提升功能可轻松取出小块面包

    提升功能可轻松取出小块面包

    通过此功能，您可以将小块面包提得更高，安全地将其取出。

    暂停取消按钮可随时停止烘烤

    暂停取消按钮可随时停止烘烤

    7 档可调烘烤控制级别

    随心所欲地根据偏好调节温度，您定能烤出满意的面包。

    面包丁烘烤架，易于烘烤面包丁

    使用面包丁烘烤架，您在几分钟内即可烘烤面包丁。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 附件

      随附
      防尘罩

    • 技术规格

      电压
      220  V
      电线长度
      0.85  m
      频率
      50-60  Hz

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（长x宽x高）
      334x200x221  mm
      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      300x172x201  mm
      产品重量
      1.57  kg
      重量（含包装）
      2.04  kg
      插槽尺寸（长x宽x高）
      138x33x125  mm

    • 普通参数

      烘烤控制级别数
      7
      产品功能
      • 可调节的烘烤程度
      • 自动关闭
      • 取消按钮
      • 电线储藏格
      • 解冻功能
      • 提升功能
      • 防滑底座

    • 设计和外观

      颜色
      钛金属色外壳
      机身材料
      金属和塑料

    • 服务

      2 年全球保修

    • 可持续性

      用户手册
      100% 再生纸

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