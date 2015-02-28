烤面包机
享受美味面包
飞利浦烤面包机具有多种宽度面包烤槽，为您烤出美味面包。无论厚薄都可烘烤出均匀金黄效果。解冻和再加热功能，方便您使用。得益于其提升功能、取消按钮和隔热外壳，令使用安心安全。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
享受美味面包
烤面包机始终可以烘烤出金黄色的面包
- 拉丝金属 宝马棕
- 2 种功能
- 抛光金属 铜色
- 宽烘烤槽
烤面包机外壁保持冷却，可安全触摸
飞利浦烤面包机外壁保持冷却，可安全触摸。
可分离式面包屑底盘，方便清洁
借助可分离式面包屑底盘，清洁变得如此简单。
可调节的烘烤程度控制
随心所欲地根据偏好调节温度，您定能烤出满意的面包。
面包卡住时产品将自动安全关熄
如果面包卡在里面，则烤面包机会自动关闭电源。
一键即可解冻面包或重新加热烘烤过的面包
烤面包机上的解冻按钮可以一键解冻和烘烤，而翻热按钮可以重新加热冷面包或使刚刚烤好的面包更加焦黄。
提升功能可轻松取出小块面包
通过此功能，您可以将小块面包提得更高，安全地将其取出。
可调节宽度的面包置中烘烤槽，从而可均匀地烘烤面包
飞利浦烤面包机的置中烘烤槽能够确保将面包保持在中央位置，无论放入厚面包还是薄面包，都可以均匀地进行烘烤。
技术规格
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附件
- 随附
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技术规格
- 电压
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220-240 伏
V
- 功率
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950W
W
- 电线长度
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0.85
m
- 频率
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50/60
Hz
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重量和尺寸
- 插槽尺寸（长x宽x高）
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130x32x130
mm
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普通参数
- 产品功能
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- 速度设置档数
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7
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设计和外观
- 颜色
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黑色和金属色
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